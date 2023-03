Nettet snører seg rundt Donald Trump: – Han innrømmer aldri feil eller skyld

Er det siste akt i Trumps politiske liv, eller bare starten på et nytt kapittel i jakten på gjenvalg som USAs president.

Det er det foreløpig ingen som vet. Men de neste dagene og ukene kan bli skjebnesvangre for den karismatiske, hardtslående og polariserende eks-presidenten.

Det store spørsmålet er om 76-åringen fra New York nok en gang rir stormen av.

– Forbløffende hvilken kustus Trump fortsatt har på partiet

Jacob Chansley, også kjent som Jake Angell eller QAnon-sjamanen, var en av de mest profilerte deltakerne da Kongressen ble stormet. Les mer Lukk

– Trump risikerer opp til flere tiltaler mot seg, fordi det pågår flere saker mot ham. Til slutt er det kanskje snipp-snapp-snute, også for Trump.

Det tror førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. Han har fulgt amerikansk politikk svært tett i mange år. Til tross for de mange politisk skandalene, mener han Trump har klart å sno seg unna alle angrep. Spørsmålet er om hellet er i ferd med å ta slutt.

– Trump forventer lojalitet, og han får det. Det er forbløffende hvilken kustus Trump fortsatt har på partiet. I dette tilfelle er det ikke kun fordi partifellene frykter Trump, men fordi mange mener han faktisk får urettferdig behandling, sier Mjelde.

– Angrep er eneste forsvar for Trump

Han mener ett av kjennetegnene på Trump som politiker, er evnen til å distansere seg fra ansvaret for egne handlinger, og aldri akseptere påstander fra politiske motstandere, selv om bevisene er aldri så gode.

– Uavhengig av sak, innrømmer Trump aldri feil eller skyld. Det har vært en leveregel for ham i snart 50 år. Angrep er eneste forsvar for Trump. Han ser alt annet som svakhet, sier Mjelde.

– Jeg er ganske sikker på at dette svekker ham politisk

– Hvordan vil en pågripelse, og eventuell tiltale og dom i en eller flere av sakene påvirke Trumps presidentkandidatur? Har han da i realiteten en sjanse til å bli president igjen?

– Juridisk kan han fortsette valgkampen. Han kan også bli valgt til president og til og med styre landet fra fengsel, rent juridisk, selv om det ikke kommer til å gå så langt. Men det vil komplisere valgkampen hans. Selv om Trump vil få mye politisk støtte fra egne nå til å begynne med, tror jeg ganske sikkert at dette svekker ham politisk, på sikt. Det blir bare nok et ankepunkt mot ham, oppsummerer Hilmar Mjelde.

– Mange støttespillere ble dømt eller kan ha blitt skremt

Rasende Donald Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen 6. januar. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB Les mer Lukk

Han tviler på om Trumps mest fanatiske tilhengere vil ta sjansen på å ta til gatene etter erfaringene fra stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

– Nei, jeg har ingen tro på at vi vil se noe a la 6. januar. Det var en unik hendelse, og vi ser ikke tegn til lignende mobilisering nå. Mange støttespillere ble dømt eller kan ha blitt skremt fra å ta til gatene, gitt det rettslige etterspillet 6. januar-stormingen fikk, mener Mjelde.

USA-eksperten mener det denne gang ikke er uenighet om selve faktagrunnlaget, men hvorvidt Trump får utilbørlig behandling av påtalemyndigheten i New York i det som Mjelde anser som en relativt sett mindre alvorlig sak.

– Trump har mange svin på skogen

– Det blir hevdet at etterforskningen mot Trump er partisk. Er det hold i dette?

– Den ser noe politisk ut fra utsiden, i alle fall. Amerikanske påtalemyndigheter har tidligere droppet samme sak. Statsadvokaten er en valgt demokrat som lovet å fokusere på Trump da han ble valgt i 2021. Det er et rimelig spørsmål om Trump her får negativ spesialbehandling fordi han er Trump. Trump har mange svin på skogen, og det er mange som ønsker å se han tatt for et eller annet. Demokratene kan spille «hardball», de også, understreker Mjelde.

– Mye mer utsatt for å bli tiltalt nå

Han viser til at Trump ikke kunne tiltales da han var sittende president, i henhold til rådende praksis. Denne gang er det annerledes, og immuniteten som rollen i Det hvite hus ga ham, er nå borte.

– Det gjør generelt at han er mye mer utsatt for å bli tiltalt nå som han ikke lenger er president, fastslår førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde.