Lederen i Representantenes hus: – Skandaløs maktmisbruk av statsadvokaten

– Da er vi i gang igjen – skandaløst maktmisbruk fra en radikal statsadvokat som lar voldskriminelle gå fri mens han søker politisk hevn mot Donald Trump, skriver den republikanske lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy i en Twitter-melding.

Han nevner ikke statsadvokaten ved navn, men det antas at han sikter til statsadvokaten på Manhattan, der Trump er under etterforskning for å ha utbetalt såkalte «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels før presidentvalget i 2016.

McCarthy skriver at han vil sette i gang en gransking i saken i forsamlingen.

– Jeg setter i gang de relevante komiteer for å umiddelbart etterforske om føderale penger brukes for å bryte ned demokratiet vårt ved å påvirke valg gjennom politisk motivert rettsforfølgelse, skriver kongresslederen.