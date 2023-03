Politiet rigger seg til for Trump-trøbbel

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han kommer til å bli pågrepet tirsdag.

Samtlige politifolk i New York har fått instruks om å være i uniform og klar til innsats tirsdag, viser en intern beskjed som en kilde har gitt CNN innsyn i.

Høyt plasserte politifolk sier at selv om beredskapen er høy, har de ikke identifisert noen konkret og reell trussel.

Oppfordrer til protest

Beskjeden er sendt ut etter Trumps påstand om at han vil bli pågrepet. Han avsluttet med en oppfordring til å protestere. Det budskapet har minnet mange om oppfordringen han kom med før tilhengerne hans stormet Kongressen 6. januar.

I New York har politiet satt ut sperringer rundt rettsbygningen der storjuryen gjør sin jobb. Også i Washington forbereder politiet seg, men sier i likhet med kollegene i New York at de ikke kjenner til noen direkte eller troverdig trussel mot kongressbygningen.

En kilde tett på Trumps advokater sier de ikke ser for seg noen pågripelse eller oppmøte i retten før tidligst neste uke dersom ekspresidenten blir tiltalt.

Omstridt utbetaling

Trump har avvist at han hadde et forhold til Stormy Daniels, og han hevder granskingen som ledes av statsadvokat Alvin Bragg på Manhattan, er politisk motivert. Han nekter også for å ha betalt Daniels for å holde tett.

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016.

Cohen har vitnet for storjuryen og erkjent at han betalte Stormy Daniels 130.000 dollar, nærere 1,4 millioner kroner. Dette var et utlegg han deretter fikk tilbakebetalt fra Trump, har han fortalt.

En slik betaling er i seg selv ikke ulovlig, men statsadvokaten mener den bryter reglene om valgfinansiering fordi han mener den var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade Trumps valgkamp.