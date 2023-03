USA-eksperter tror Trump kan bli pågrepet: Han inntar martyrrollen

– Han inntar martyrrollen. Han mobiliserer tilhengerskaren sin til en slags offentlig kamp mot påtalemyndigheten og sine politiske motstandere i «den dype staten», som han kaller dem.

Det sier førsteamanuensis og ekspert på amerikansk politikk Hilmar Mjelde til NTB etter at Trump lørdag på det sosiale mediet Truth Social hevdet at han vil bli pågrepet på tirsdag.

Mjelde forteller videre at det har kommet signaler om at Trump vil bli tiltalt, men at han i så fall vil overgi seg selv til påtalemyndigheten i New York. Han er usikker på om dette vil føre til voldelige opptøyer.

– Vi får ha litt is i magen. Jeg kan også se for meg at det ikke blir opptøyer. Den omfattende straffeforfølgningen av dem som stormet Kongressen, kan virke avskrekkende.

Vil få støtte

Ifølge Mjelde vil offentlig agitasjon og gatemobilisering trolig bli en sentral del av forsvarsstrategien til Trump, men omfanget av dette er uvisst.

Sofie Høgestøl tror at Donald Trump kan bli pågrepet på tirsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Fansen vil slutte opp om ham mer enn noen gang, og de vil rase mot myndighetene. De ser på det som politisk forfølgelse av Trump. Han vil uansett fortsette valgkampen. Trump kan fortsatt bli både nominert og valgt til president, selv om han både tiltales og dømmes.

Heller ikke USA-ekspert Sofie Høgestøl blir overrasket dersom Trumps påstander om pågripelse stemmer. Hun er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

– Han sier det selv, og det er ikke uvanlig at man mottar et signal om en påtaleavgjørelse fra statsadvokaten om en pågripelse. Det ser ut som han har fått det signalet, sier Høgestøl til NTB.

– Første gang en president blir pågrepet

Hun sier videre at det allerede diskuteres i amerikanske medier hvor potensielt farlig uttalelsene blir.

– Han oppfordret også til protester 6. januar 2021, sier Høgestøl.

Hun sier en amerikansk president aldri har blitt pågrepet tidligere.

– Hvordan tror du dette vil påvirke hans kandidatur til presidentvalget?

– Rent juridisk har det ikke noe å si for hans kandidatur, men politisk sett er det et annet spørsmål. Mange av de andre republikanske kandidatene har holdt seg lavt så langt, men hvis han blir pågrepet i Florida og må utleveres til New York, er det guvernøren der, Ron DeSantis, som må fatte denne beslutningen. DeSantis er en av Republikanernes andre presidentkandidater.

Høgestøl legger til at Trump også er under etterforskning flere steder i landet.

Utbetaling etterforskes

Saken det nå er snakk om, gjelder pornoskuespilleren Stormy Daniels som fikk utbetalt såkalte «hysjpenger» via Trumps tidligere advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016.

USAs tidligere president risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering ved at aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Trump fikk nylig mulighet til å forklare seg om saken for en storjury, men advokaten hans sa ekspresidenten ikke kom til å gjøre dette.

Tviler på vold

Rådgiver i tankesmia Civita, Eirik Løkke, viser også til hendelsene i Kongressen 6. januar 2021. Han tror at voldelige protester er mindre sannsynlig denne gangen.

– Jeg tror vi får se demonstranter som protesterer, slik vi observerte etter FBIs ransakelse av hjemmet hans i Florida.

Løkke tror heller ikke at uttalelsene svekker Trumps muligheter til å bli presidentkandidat for republikanerne. De fleste amerikanerne vet nå hvem Trump er, og omdømmet påvirkes ikke av denne saken.

Løkke er derimot enig i at Trump trolig vil bli pågrepet.

– Han hadde neppe oppfordret folk til å ta til gatene dersom han ikke fryktet å bli pågrepet. Videre vet vi at påtalemyndigheten i New York har invitert Trump til å vitne for en storjury, som er en indikasjon på at tiltale kan komme.