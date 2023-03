Statsadvokatkontoret skriver dette i et brev til republikanerne i Representantenes hus torsdag. Brevet er et svar på republikanske kongressrepresentanters krav om å få informasjon om etterforskningen av Trump, skriver Reuters.

Men det kravet er en utidig innblanding i New Yorks suverenitet, skriver statsadvokaten i brevet.

Tidligere på torsdagen meldte flere medier at storjuryen i New York som gransker ekspresidentens rolle i den såkalte hysjpenge-saken, ikke skal møtes mer denne uka.

Det skriver blant andre NBC News.

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han ville bli pågrepet tirsdag, noe som ikke skjedde. Politiet i New York og Washington har økt beredskapen og sikkerheten av frykt for at hans tilhengere kan komme til å ty til vold.

Juryens medlemmer ble bedt om å være forberedt på å møtes torsdag. Det skal imidlertid være mye som tyder på at møtet ikke finner sted ettersom storjuryens medlemmer jobber med en annen sak.

