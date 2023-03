«Jeg hater ham lidenskapelig», skrev Carlson om Trump i en tekstmelding 4. januar 2021.

SMS-en har blitt kjent gjennom rettspapirer fra injuriesøksmålet Dominion Voting Systems har reist mot Fox News. Søksmålet handler om hvordan kanalens ansatte fremstilte Trumps falske påstander om at han tapte valget i 2020 på grunn av valgfusk.

Den ble kjent nesten samtidig som Trump hyllet Carlson i sosiale medier. Ekspresidenten mener Carlson gjør en «flott jobb» med å vise deler av overvåkingsmaterialet fra stormingen av Kongressen.

Carlson fikk overvåkingsmaterialet fra republikaneren Kevin McCarthy, som er speaker i Representantenes hus, og har brukt det til å male et bilde av opprøret som en fredelig demonstrasjon.

Injuriesøksmål

Dominion mener de ble utpekt av Fox News som ansvarlige for den angivelige valgpåvirkningen, og ber om 1,6 milliarder dollar i erstatning.

I rettspapirene har det allerede blitt avslørt hvordan både ledere og programledere i Fox tvilte på påstandene om valgfusk, samtidig som de fremmet dem på TV.

Påstandene ble undersøkt av tjenestepersoner og domstoler både i delstatene og på føderalt nivå, og det ble gjort grundige gjennomganger i vippestatene uten at det ble funnet bevis på valgfusk. Også Trumps justisminister slo fast at det ikke skjedde noe som ville endret utfallet av valget.

Trump holder likevel fortsatt fast ved at han tapte valget på uredelig vis.

Fox var angivelig bekymret for sviktende seertall, da Trump-støttespillere hadde vendt kanalen ryggen etter at den var den første til å erklære at Joe Biden kom til å vinne Arizona på valgkvelden, noe som viste seg å stemme.

– Ingen oppside med Trump

Den 4. januar, to dager før Trump-støttespillere stormet Kongressen, skrev Carlson i en samtale over SMS med en ikke navngitt person at «vi er veldig, veldig nære å kunne ignorere Trump de fleste kvelder».

Videre het det at «Jeg kan virkelig ikke vente».

Carlson skrev at han ikke tvilte på at det var fusk i valget, men at Trump og advokatene hans hadde påført troverdigheten til saken – og mediepersonligheter som ham selv – så stor skade at «det er til å bli rasende av».

Med henvisning til Trumps fire år som president, skrev Carlson at «Vi later alle som at vi har masse å vise til, fordi det å innrømme at det har vært en katastrofe vil være for tungt å svelge».

– Men kom igjen, det er virkelig ingen oppside med Trump, skrev Carlson.