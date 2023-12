– Dette gir reisende en ideell mulighet til å planlegge og sikre de beste prisene for uforglemmelige reiseopplevelser neste vinter, skriver Norse i en pressemelding.

Priseksemplene de opererer med, er også lovende: Oslo-Bangkok en vei fra 3869 kroner, inkludert alle skatter og avgifter, tur-retur London-Montego Bay på Jamaicafor 540 engelske pund inkludert alle skatter og avgifter og tur-retur London-Barbados for 449 pund inkludert skatter og avgifter.

– For oss er det viktig å tilby våre passasjerer rimelige og minneverdige reiseopplevelser. Vi er derfor glade for nå å ha disse populære vintersoldestinasjonene for salg frem til mars 2025. Ved å bestille reisen tidlig kan våre passasjerer sikre seg lave priser og begynne å glede seg til neste års vintersolferie allerede nå, sier Bjørn Tore Larsen, konsernsjef og grunnlegger av Norse Atlantic Airways, i pressemeldingen.

Hos Norse kan passasjerer velge mellom tre prisalternativer: Light, Classic og Flextra. Light er Norses rimeligste bookingklasse, hvor reisende selv kan velge hvilke tilleggstjenester de vil betale for, mens Flextra inkluderer maksimal bagasjevekt, Premium-ombordstigning, prioritert innsjekk og økt billettfleksibilitet.