Hotellrot mot sexhandel

Hotel C Stockholm og Nordic Light Hotel har kastet seg inn i kampen mot sexhandel. Sammen donerer de i år over 300.000 kroner til Talita, en ideell organisasjon som tilbyr en vei ut av prostitusjon, pornografi og menneskehandel for seksuelle formål.

Pengene kommer fra «donasjoner» – dersom gjestene sier nei takk til å få redd opp sengene på hotellrommet, gir hotellet 20 kroner til organisasjonen.

De lærer også opp sine ansatte og Hotel C tar imot utsatte kvinner til jobbtrening på hotellet. Nå oppfordrer de overnattingsbransjen til å gjøre det samme.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Benytter du deg av dette kortet på hotell i Stockholm, støtter du kampen mot sexkjøp og menneskehandel. Foto: Nordic Hotels & Resorts

Hotell og prostitusjon



Sexhandelen har en sterk tilknytning til hotellbransjen og med denne innsikten startet Nordic Light Hotel og Hotel C Stockholm et samarbeid der gjestene kan velge å gi avkall på rengjøring og dermed donere et ubeskåret beløp til Talita.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt i 2023 har de to Stockholm-hotellene donert i overkant av 300.000 svenske kroner gjennom deres «avstå fra å rengjøre»-skilt. Nå oppfordrer de andre til å gjøre lignende investeringer.

Initiativtaker til prosjektet er Frida Larsson, hotellsjef på Hotel C Stockholm og tidligere Housekeeping Manager på søsterhotellet Nordic Light Hotel.

Frida startet med å implementere initiativet hos Nordic Light og da hun ble hotellsjef på Hotel C fortsatte hun initiativet også der. Nå har både Nordic Light og Hotel C vært aktive med månedlige donasjoner i et drøyt år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det føles godt å kunne bidra til noe bra som et stort hotell. Min ambisjon er nå å få flere hoteller, eller andre store aktører for den saks skyld, til å ta hensyn til Talita som organisasjon og finne måter å bidra på. Vi ser til min store glede at andreallerede har begynt å adoptere dette, sier Frida Larsson, hotellsjef ved Hotel C Stockholm i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Talita Talita er en ideell svensk organisasjon som tilbyr en vei ut av prostitusjon, pornografi og menneskehandel for seksuelle formål.

Talita jobber forebyggende ved å hindre at unge jenter havner i prostitusjon og pornografi, og oppsøkende arbeid ved å tilby støtte på arenaer hvor prostitusjon og menneskehandel foregår.

Talita har vært aktiv siden 2004. I 2012 åpnet de dørene til deres første skjermede overnatting. I dag har de to slike steder.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Frida Larsson, hotellsjef på Hotel C Stockholm vil ha flere overnattingsbedrifter med i kampen mot prostitusjon og menneskehandel. Foto: Nordic Hotels & Resorts

Opplæring og jobbtrening



I tillegg til månedlige donasjoner har samarbeidet også medført opplæring av personalet på Nordic Light og Hotel C, hvor Talita foreleste og trente hvordan personalet selv skal kunne jobbe forebyggende for å redusere forekomsten av sexkjøp.

Hotel C har også tatt imot utsatte kvinner til jobbtrening som et ledd i å reintegrere dem i samfunnet.

– Det Hotel C og Nordic Light har gjort for oss i Talita, både gjennom økonomisk støtte og å tilby jobbmuligheter til Talitas kunder, har betydd enormt mye for vår virksomhet. Hotellets kreativitet og initiativ når det kommer til å skape engasjement rundt Talitas problemstillinger har mange ganger overgått forventningene våre – de er fantastiske, sier grunnleggerene av Talita, Anna Sander og Josephine Appelqvist, i pressemeldingen.

Både Hotel C Stockholm og Nordic Light Hotel fortsetter aktivt å ta et oppgjør med menneskehandel og prostitusjon.

Samtidig fortsetter Talitas viktige arbeid – i 2022 rakte de en hjelpende hånd til rundt 80 utsatte kvinner, og nå utvides aktivitetene ut over Sveriges grenser.