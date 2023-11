– Bali kan være et paradis for turister, men ville dyr lever i elendighet på steder over hele Bali, sier Liz Cabrera Holtz, Senior Programs Manager i World Animal Protection.

I en ny rapport – «Paradise Lost» – fra World Animal Protection kritiseres de to indonesiske øyene Bali og Lombok for at cirka 1300 elefanter, orangutanger, delfiner og andre dyr, lever under forferdelige forhold på minst 34 undersøkte steder bare for å underholde turister.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Elefantridning er noe av dyre-underholdningen man bør holde seg unna på Bali og Lombok - og alle andre steder, mener World Animal Protection. Foto: World Animal Protection

Lenket i solen

Som eksempel på mishandlingen trekker Travelpulse.com for eksempel fram Mason Elephant Park og Tasta Zoo.

Der står lenkede elefanter direkte i solen uten adgang til skygge.

Reiseoperatører som Trip.com, GetYourGuide og Traveloka kritiseres i rapporten for å tjene penger på å selge billetter til attraksjoner med dyreunderholdning.

– World Animal Protection advarer amerikanske turister om at det for øyeblikket ikke er noen etisk måte å se ville dyr på på turiststeder på Bali og Lombok. Turister har et ansvar for å sikre at deres reiseopplevelser ikke skader dyr. Vi oppfordrer alle reisende til å styre unna tilfeldige steder som lokker med opplevelser med ville dyr, og i stedet støtte steder som dokumenterer at de er godkjente som dyrereservater og Wildlife Heritage Areas - dyrelivsarvområder, sier Cabrera Holtz.

