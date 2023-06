Boeing 777-300-maskinen fra British Airways var kommet over Bengalbukten på turen fra Singapore til London da det fløy inn i kraftig turbulens.

Alt av løse gjenstander og mattraller ble slengt i kabintaket og ramlet ned igjen. I følge The Aviation Herald fikk ett medlem av kabinpersonalet hodeskader etter at en tralle traff ham, en annen fikk en brukket ankel og en tredje fikk alvorlige blåmerker på hoften.

Passasjerer har i ettertid fortalt hvordan matbrett og alt annet løst traff kabintaket og falt ned igjen under turbulensen, skriver Check-in.dk

Til sammen fem kabinansatte ble skadet i hendelsen, skriver Channelnewsasia.com

Truffet i hodet av tralle



Den australske tobarnsmoren Jade Crosland (31) beskriver det som om hun «falt ned fra himmelen» etter at flyet hennes ble truffet av den verste turbulensen på mange år da det fløy i 30.000 fots høyde.

Hun reiste på flyet sammen med partneren og to barn for å besøke svigermoren på 60-årsdagen hennes, da det ble rammet av turbulens tidlig fredag ​​morgen.

– Flyet falt da jeg reiste meg for å feste datteren i setet. Alle var helt i panikk og fylt av frykt., forteller hun til The Independent.

– Vanligvis når du vet at det er turbulens eller noe skjer, ser du etter kabinpersonalet for å få støtte og beroligelse. Men kabinpersonalet var også helt paniske, sier Crosland og beskriver scenene om bord i flyet med brett med mat som fløy over kabinen og en av flyets kabinpersonale ble slått ut da en tralle traff ham i hodet.

British Airways-flyet var på vei fra Singapore til London da det fløy inn i kraftig turbulens i Bengalbukten og måtte returnere. Foto: Flightradar24.com Kilde: simpleflying.com

9 144 meters høyde



BA-maskinen med registrering G-STBL hadde lettet på rute BA12 fra Singapore Changi Airport til London Heathrow klokken 23.20 lokal tid torsdag i forrige uke. Etter noen timer fløy de inn i den kraftige turbulensen. Flyet var da over Bengalbukta rundt 950 nautiske mil (1.759 kilometer) nordvest for Singapore.

Det er helt normalt at fly kommer inn i turbulens, men heldigvis er det noe sjeldnere at turbulensen er så sterk at den forårsaker skader på passasjerer og mannskap.

Ifølge British Airways ble flyet rammet av en «sjelden episode med alvorlig turbulens». Det returnerte til Singapore som en forholdsregel, og landet trygt to og en halv time etter turbulens-episoden.

– Vi har beklaget til kundene for forsinkelsen av flyene deres og gitt dem hotellovernatting og informasjon om deres forbrukerrettigheter, sier British Airways, som vil booke om de berørte passasjerene.

Den åtte år gamle British Airways Boeing 777-300ER-maskinen ble stående på bakken på Singapore lufthavn i omtrent 44 timer før den returnerte til London Heathrow på den 13 timers lange flyturen.

Flertallet av mannskapet returnerte til London, mens et team med ansatte ble sendt til Singapore for å ivareta og hjelpe det skadde kabinpersonalet.

British Airways 777-300-flyet måtte snu og returnere til Singapore etter å ha havnet i kraftig turbulens midt ute over Bengalbukten Foto: British Airways

Sterk turbulens vil forekomme oftere



I tillegg til hendelsen med British Airways-flyet, har det skjedd flere episoder med turbulens i løpet av 2023 – også med personskader.

Ifølge Simple Flying har antallet alvorlige turbulenshendelser økt med 55 prosent fra 1979 til 2020, og alvorlig turbulens forventes etter sigende å bli mer intens, forekomme hyppigere og vare lenger i fremtiden.

Ifølge Paul Williams, professor i atmosfærisk vitenskap ved University of Reading i England, blir turbulens i luften hyppigere som følge av klimaendringer.

Studier tyder på at såkalt klar luftturbulens (Clear Air Turbulence, red.) midt på den nordlige halvkule kan tredobles i løpet av de neste tre til seks tiårene, avhengig av utslippsnivået av drivhusgasser.