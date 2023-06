Allerede søndag 18. juni åpner det historiske bygget for fotturister som vil ha kysthistorie og vafler.

En times gange fra Fløyen, åpenbarer det seg et gammelt bygg i nasjonalromantisk stil fra 1912. Hva er på innsiden av dette fredede bygget? Nå som dørene åpnes for sesongen, blir spørsmålet besvart.

- Hør fascinerende og spennende historier om skipsfartens stemme gjennom over 110 år, bygningene, det lille samfunnet som vokste opp, det harde livet og til tider utfordrende vær, skriver Teknisk Museum i en pressemelding.

Slik så Rundemanen ut på Fløyfjellet i Bergen på 1950-tallet. Foto: Teknisk Museum

På åpningsdagen vil nestleder Peter Ebsworth i Foreningen Bergen Kringkaster, holde foredrag om stedets historie og betydning. Her kan du høre noen av historiene fra de som jobbet der.

Sendestasjonen ligger vakker til på Fløyfjellet.

Med foredrag, miniutstilling og aktiviteter for hele familien blir det et ekstra fint turmål! Duften av kaffe og nystekte vafler setter prikken over i-en.

Sendestasjonen holder åpen hver søndag fra 18. juni til 10. september fra kl. 12 til 16.

Video: En roadmovie fra Haugesund til Bergen