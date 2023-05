Passport Index of VisaGuide.World sammenligner passets "verdi" i 199 land.

Høye verdier gir lands borgere rett til å reise til andre land uten visum og i noen tilfeller uten pass, forutsatt at de kun har ID-kort.

Visa Guides Passport Index viser at bortsett fra Norge og Island er pass fra andre nordiske land på topp ti-listen over verdens kraftigste pass, "skryter" TravelNews.se

Her må du ha visum



Ifølge indeksen er det disse 28 landene som krever at norske statsborgere har visum for at vi skal slippe innenfor grensen:

Afghanistan

Algeri

Bhutan

Cameroon

Chad

Cuba

Den Sentral-Afrikanske Republikk

Den Demokratiske Republikken Kongo

Republikken Kongo

Equatorial Guinea

Eritrea

Ghana

Guinea

Irak

Kina

Liberia

Libya

Mali

Nauru

Det norske passets «rating» på 88,48, mot svenskenes 88,84, gir innehaveren visumfri tilgang til totalt 152 land. Svenskene kan reise visumfritt til 157.

Syvende på listen er Finlands pass, med en score på 88,77, ifølge Passport Index.

På åttendeplass kommer Danmark.

Og til slutt....



Islands pass, med en score på 87,47, er minst kraftig sammenlignet med andre nordiske land, men det er fortsatt inkludert blant de 21 kraftigste passene i indeksen, som rangerer totalt 199 lands pass.

Og sånn ser det ut på bunnen av denne listen:





197. Irak 9,85

198. Syria 9,78

199. Afghanistan 8.54

Et norsk pass er derfor nærmere ti ganger mer «verdt» enn et afghansk.