Robert L. Jones var på cruise med skipet Celebrity Equinox fra Fort Lauderdale i Florida til det østlige Karibien da han ble rammet av hjertesvikt og døde i august i fjor.

– Omstendighetene rundt behandlingen av avdøde ble offentlig kjent da enken og familien fremmet søksmål med krav om en million dollar i erstatning fra rederiet Celebrity Cruises ved US District Court for the Southern District Florida forleden, iføge flere medier, deriblant CNN.

Lå seks døgn om bord



Ifølge saksdokumentene ble enken Marilyn Jones fortalt at hun hadde to alternativer for hva som kunne gjøres med ektemannens kropp:

Enten å ta mannens kropp i land i San Juan i Puerto Rico eller å ha kroppen hans lagret på skipet til det nådde havnen i Fort Lauderdale, Florida, omtrent seks dager etter hans bortgang.

Jones’ kropp ble om bord på skipet i «omtrent seks dager», ifølge søksmålet.

«Da den ansatte i begravelsestjenesten i Ft. Lauderdale ble brakt om bord på skipet for å hente Mr. Jones' kropp, var ikke kroppen hans var lokalisert i skipets likhus», heter det i søksmålet.

«I stedet hadde Mr. Jones’ kropp, på et tidspunkt som ennå ikke er kjent, blitt flyttet fra skipets likhus til et kjølerom i en annen etasje enn skipets likhus. Kjølerommet som Mr. Jones’ kropp ble funnet i av begravelsesmedarbeideren hadde drinker plassert utenfor, og hadde ikke en temperatur som var tilstrekkelig eller riktig for å lagre en død kropp for å forhindre nedbrytning», ifølge søksmålet.

Ber om erstatning

Sakspapirene sier også at liket ble funnet «i en pose på en tralle på gulvet i kjøleren» og at nedbrytningsprosessene hadde kommet langt.

Marilyn Jones og familien hennes ber om kompenserende erstatning på én million dollar og krever en rettssak av juryen.