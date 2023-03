Husk å påregistrere bobilen for sesongen

BOBIL: - Ikke glem å påregistrere bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på er det ulovlig å kjøre med et avregistrert kjøretøy, og det kan få store konsekvenser for deg, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

De sparte pengene kan fort gå tapt ellers.

Av- og påregistrering gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere bobilen må du ha gyldig forsikring.

Om du bruker et kjøretøy som er avregistrert får du et gebyr på 5 000 kr og skiltene blir inndratt. Dersom du blir involvert i en ulykke med et uforsikret kjøretøy kan du i tillegg bli holdt økonomisk ansvarlig.

Sjekkliste for eiere av bobil og campingvogn



12. september i fjor ble det mulig å av- og påregistrere kjøretøy på nett, og beholde skiltene. Tidligere måtte man måtte reise på trafikkstasjonen for å levere og hente skiltene.

Husk å påregistrere bobilen eller campingvognen før du tar det i bruk. For å påregistrere bobilen eller campingvognen må du ha gyldig forsikring.

Sjekk at du har riktig førerkort for å kunne kjøre bobilen eller trekke campingvognen. Det kan du sjekke i Bil og henger-appen til Statens vegvesen.

Bobilen og campingvognen har kanskje stått lagret i flere måneder. Sjekk derfor den tekniske tilstanden. Er du usikker bør du bestille time hos et verksted.