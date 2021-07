Flyr hjem fra utenlandsferie selv om de er smittet

Dermed utsetter de medreisende for alvorlig smittefare.

Ifølge dansk TV2 kommer det nå meldinger om at flere danske statsborgere har trosset både Utenriksdepartementets og ankomstlandets reiseråd og anbefalinger om å holde seg i ro dersom de opplever symptomer eller har avlagt en positiv coronatest.

«Nå drar jeg hjem»

– Vi har mottatt henvendelser fra dansker som er overrasket over at de har blitt smittet i løpet av ferien. Noen av dem har ingen symptomer og sier at «nå drar jeg hjem». Og så vet vi at de har dratt til flyplassen og reist, sier direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen.

Han liker dårlig de siste rapportene om at feriereisende på denne måten handler etter eget forgodtbefinnende. På den måten velger de å eksponere andre mennesker, som er på reise til og fra flyplasser og mellom ulike land i passasjerfly, for livsfarlig smitte som i verste fall kan bety alvorlig sykdom og død.

– Så flyr de hjem, for det er likevel ingen som oppdager det



Danmark har registrert mer enn 300.000 smittetilfeller og 2.500 dødsfall siden pandemien startet. I løpet av to måneder har Deltavarianten av coronaviruset blitt helt dominerende i Danmark, i likhet med mange andre land i Europa

Ifølge tall fra det danske byrået for pasientsikkerhet blir nå hver sjette coronasmittede danske smittet på ferie i utlandet.

– De fleste vet jo instinktivt godt at de skal i isolasjon. De tenker «okay, jeg skal bli her i isolasjon i 11 dager, og det betyr at jeg skal betale hotellrom og kjøpe en ny flybillett». Og så flyr de hjem, for det er likevel ingen som oppdager det før de er i Danmark. Jeg vet at det er noen som har gjort det. Det er utbredt. Og det er ikke i orden, sier Lonnie Christiansen, reiseleder på Costa del Sol.

Danmark er oransje på EUs smittekart

Utenriksdepartementet i Danmark oppdaterte tidligere i sommer sitt reiseråd hvor de fraråder alle ikke-nødvendige reiser til Norge.

Store deler av Danmark er nå oransje på EUs smittekart.