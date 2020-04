Det melder flyselskapet SAS i en pressemelding publisert onsdag kveld.

Mange Eurobonus-medlemmer har vært usikre på hva som ville skje med deres medlemsnivå etter at coronapandemien satte en effektiv stopper for flere flyruter.

For å beholde et statusnivå må man vanligvis enten fly et visst antall flyvninger i løpet av et år eller opptjene et gitt antall poeng. Det lar seg vanskelig gjøre i en tid der de fleste flyruter er innstilt og grenser er stengt.

Les også: Coronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres

Flere flyselskap verden rundt tok tidlig grep overfor de mest lojale kundene og forlenget perioden medlemmer har for å sikre statusnivå.

Nå har SAS bestemt seg for å gjøre det samme, slik at Sølv-, Gull- eller Diamant-medlemmer får 12 måneder ekstra på seg for å beholde statusen.

Forlengelsen vil gjelde kunder som har en kvalifikasjonsdato som går ut mellom 31. mars 2020 til 28. februar 2021, heter det i pressemeldingen.

Les også: Norwegian har et godt overlevelses-DNA