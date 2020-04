Lyser opp Matterhorn for å hilse til verden og vise corona-samhold

Matterhorn i De sveitsiske alper hører med til Europas mest kjente og karakteristiske fjell. Det 4478 meter høye landemerket på grensa mellom Italia og Sveits lokker årlig til seg mange tusen turister, som gjerne kommer til området for å klatre eller gå på ski.

Etter den pågående coronapandemien startet, har stengte grenser tømt området for turister. I påvente av bedre tider brukes derfor fjelltoppen som et symbol på håp.

For to uker siden begynte lyskunstneren Gerry Hofstetter å lyssette Matterhorn med flagg og motiverende tekster knyttet til den pågående coronapandemien.

Torsdag kveld prydet et stort amerikansk flagg fjelltoppen, mens for en uke siden var det det britiske flagget som smykket toppen. Også flaggene til Tyskland, Spania, Japan og Frankrike har lyst opp det berømte fjellet ved hjelp av prosjektører.

Turistnæringen i nabobyen Zermatt overfører også lyskunsten direkte på nett hver kveld.

– Med denne lyssettingen ønsker Zermatt å gi folk et symbol på håp og solidaritet i disse vanskelige tider. Vi vil vise solidaritet med alle som for tiden lider og er samtidig takknemlig for alle som bidrar med å overvinne krisen, skriver de på prosjektets nettside.

Se eksempler fra lyssettingen under.

Det tyske flagget 14. april. Lyskunst og foto: Gerry Hofstetter / Gabriel Perren.

Symbol fra 11. april. Lyskunst og foto: Gerry Hofstetter / Gabriel Perren.

Storbritannias flagg lyste opp toppen av Matterhorn den 10. april. Lyskunst og foto: Gerry Hofstetter / Gabriel Perren.

Et tent stearinlys som symboliserer håp - fra den 12. april. Lyskunst og foto: Gerry Hofstetter / Gabriel Perren.

Det japanske flagget smykket toppen den 15. april. Lyskunst og foto: Gerry Hofstetter / Gabriel Perren.