Reagerer på «Granka»: – Usmakelig og respektløst

Redaktøren av den største skandinaviske avisen på Kanariøyene har fått nok av nordmenns bruk av slengnavn som hun mener opprettholder et harry-stempel på den mest populære av Kanariøyene.

Gran Canaria er den nest sørligste av Kanariøyene og blir besøkt av flere hundre tusen nordmenn i løpet av året. Mange benytter det stadig mer populære tilnavnet «Granka» om øya, hvilket faller i dårlig jord hos redaktør Bente Storsveen Åkervall i et innlegg i avisen Dag & Natt.

– Å kalle denne vakre øya for Granka er som å bli mørbanket i en verbal slåsskamp. Ikke bare høres det respektløst ut. Men den som åpent går ut i sosiale medier …. og proklamerer at han skal reise til Granka må jo totalt ha mistet selvrespekten , skriver Åkervall. Dette melder flysmart.no.

– For de av oss som sliter med at den norske kolonien på sørsiden av øya har fått et ufortjent «harry-stempel», kan umulig tro at tilnavnet Granka vil foredle det omdømmet, fortsetter den engasjerte redaktøren.

Åkervall spør seg i sitt innlegg om bruken av «Granka» skyldes latskap eller er et uttrykk for å vise at man føler tilknytning til øya. Hun mener «Granka» kun benyttes av nordmenn og oppfordrer til å vise respekt ved bruke det virkelige navnet.

– De som respekterer det kanariske folket og stedet de til stadighet besøker, bør ha som nyttårsforsett å ikke ta ordet Granka i sin munn. Da gjør vi ikke bare Gran Canaria en tjeneste, men gir også oss selv som besøkende en håndsrekning i kampen mot fordommer og lavstatus, skriver Åkervall.

I en kommentar til flysmart.no forteller Dag & Natt-redaktøren at det ikke har stått på reaksjoner etter at kommentaren kom på trykk.

– Jeg har fått mange kommentarer, men kun fra folk som er enige og som takker for at noen tar opp temaet. Det finnes sikkert de som både liker og bruker navnet Granka og som synes det jeg skriver både er overdrevent og unødvendig. Men med litt humor forsøker jeg provosere litt slik at min leder blir et underlag for en diskusjon, sier hun.

