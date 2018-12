Enorme bølger i Tenerife - over 100 evakuert

Bølger så høye som 12 meter slo inn i ferieleiligheter og rev med seg balkonger.

Ferieidyllen i Tenerife ble i helgen brutt av enorme bølger som slo inn på ferieleiligheter og gjorde store skader. Over 100 mennesker ble evakuert da 65 leiligheter helt opp til fjerde etasje måtte tømmes, ifølge nettavisen Canarijournalen. Ingen personer skal ha blitt skadd.

Bølgene ble dannet ute på havet fra tidligere uvær, og var allerede 6 meter høye langt ute på sjøen. De var doblet i størrelse innen de traff land.

– Når bølgene dras inn mot land og treffer grunn, bygger de seg opp. Det kan hende at de har kommet fra en veldig uheldig retning der forholdene i bunnen har bidratt til å bygge bølgene, sier Martin Lindberg fra det danske meteorologiske institutt til den danske avisa BT.

Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife 🏢🌊🌊🌊 #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta 📸 (@NelsonAcosta80) 18. november 2018

Uforsvarlig å bygge så nærme kysten

Området som ble truffet heter Mesa del Mar, og ligger i kommunen Tacoronte. I 2009 fikk kommunen Greenpeace på ryggen på grunn av nettopp disse leilighetene, som er fra 70-tallet.

De mente at den negative utviklingen av klimaet gjorde disse leilighetsblokkene ekstremt utsatt for både økning av havnivået og for ekstremvær.

Lindberg undrer seg også over at leilighetsblokkene, som ligger så nærme kysten, fortsatt brukes.

– Det kan jo ikke være første gang det her skjer, sier han til BT.