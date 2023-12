Det viser en toppliste som Den Norske Turistforening (DNT) har laget basert på hva som var nordmenns favoritter i turplanleggeren UT.no i 2023.

– Felles for disse hyttene er at de gir muligheten til å få naturopplevelser for livet og å oppleve det enkle friluftslivet. Ellers er hyttene like forskjellige som friluftsfolk, Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, i en pressemelding.

UT er Norges største turplanlegger. Det er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet og Kartverket.

DNTs generalsekretær tror 2024 blir et år der det enkle friluftslivet norgesferie kommer enda mer på nordmenns radar enn før.

– Økonomien er stram for mange og det tror jeg vil prege tur- og ferievaner i året som kommer. Vi i DNT jobber for at flere skal ha glede av friluftslivet, enten det er de enkle opplevelsene nært hjemmet eller en litt mer krevende tur til et av Norges mange spennende turområder.

Mange har tittet på Nedalshytta på UT i 2023. Foto: DNT

DNTs topplister for 2023



Topp 10 hytter i 2023:

Flokehyttene i Sunnhordland (Haugesund Turistforening) Kiellandbu i Hardanger (Bergen og Hordaland Turlag) Skåpet i Ryfylke (Stavanger Turistforening) Skålatårnet i Breheimen (Bergen og Hordaland Turlag) Fuglemyrhytta i Oslomarka (DNT Oslo og omegn) Innerdalshytta i Innerdalen (Kristiansund og Nordmøre Turistforening) Rabothytta i Indre Helgeland (Hemnes Turistforening) Gjevilvasshytta i Trollheimen (Trondhjems Turistforening) Nedalshytta i Sylan (Trondhjems Turistforening) Kvitlen i Bjerkreim (Stavanger Turistforening)

Mange er interesserte i Flokehyttene. Foto: DNT

Oversikten er basert på sidevisninger på UT i perioden 1. januar til 4. desember i år. Den viser hvilke sider i UT-portalen som har mest besøk.