Västra Värmland er opplagt for en kortreist ferie. Kun 1 time og 15 minutter fra Riksgrensa ender du opp i kommunen Årjäng, som kanskje er mest kjent for grensehandel, men som har uendelig mye mer å by på. Kjører du noen mil nordøst for Årjäng kommer du til byen Arvika, en koselig småby med inspirerende museer, Sveriges innerste havn og naturreservatet Glaskogen–som er kjent for sin ville og vakre natur. Reiser du videre sør mot Vänern, kommer du til kommunen Säffle, som kan friste med en fantastisk skjærgård i Sveriges største innsjø.

Her er noen tips til koselig steder å besøke i Västra Värmland:

Slusetur på Dalslands Kanal

Slusemiljøet på Dalslands kanal i Årjäng. Foto: Årjäng Dalslans kanal Foto ø.th: Gaby Hein Karlsson

En båttur gjennom historiske sluser er en spennende opplevelse for besøkende i alle aldere. Gjennom Årjäng strekker en av verdens vakreste vannveier seg, ved navn Dalslands kanal. Kanalen ble bygget som transportforbindelse mellom jernverkene i området og er i dag en populær vannvei for båt, kajakk og kano. Langs kanalen ligger sjøene som perler på en snor, og de er bunnet sammen via tre slusesystemer. Størsteparten av kanalen har naturen selv konstruert, kun 12 kilometer er gravd ut.

Lennartsfors er en av kanalens mest imponerende sluser. De er sprengt inn i berget, og etter du har passert slusene følger en vakker bergkanal med høye kanter. Det finnes tre sluser med en total nivåforskjell på hele 7,5 meter. I Töcksfors går kanalen tvers gjennom det lille samfunnet og du kan nyte god mat og shopping i kombinasjon med en slusetur. En slusetur her tar deg til innsjøene Töck og Östen, som ligger i den nordlige delen av kanalen.

Gå heller ikke glipp av en tur med passasjerbåten MS Nils Ericson på innsjøen Lelång i Årjäng og opplev de vakre omgivelsene fra første rad. Båten trafikkerer innsjøen på onsdager og fredager, samt lunsjturer på søndager. Turer med Nils Ericson må forhåndsbookes senest kl. 15.00 dagen før.

Arvika by

Småbysjarm i Arvika. Foto: Hanne Marit Tobiassen

Den koselige småbyen Arvika har mye å tilby besøkende. Arvika har Sveriges innerste havn med forbindelse til havet. Gjennom diverse kanal- og slusesystem kan du ta deg helt fra Arvika og ut til sjøen. Ved havnen finnes en koselig gjestehavn, bobilplasser og bryggerestauranter, og en helt egen havnefest om sommeren. Ta også turen innom noen av byens koselig butikker, eller nyt en fika på den sjarmerende kafeen Elins Bakgård. For den kulturinteresserte er et besøk til Rackstadmuseet et must, og de som er interessert i biler burde legge inn et stopp på Fordonsmuseet.

Klassisk linveveri i Arvika

To mil sør for Arvika finner du linveveriet Klässbols Linneväveri, som ble etablert i 1920 og som er Skandinavias eneste veveri som lager produkter med damastlin. Veveriet drives av 4. generasjon vevere, og duker, servietter og håndklær som produseres her levers til blant annet det svenske hoffet, Nobelfesten og svenske ambassader rundt om i verden. I butikken selges det et stort utvalg av varer, også andre sortering, i tillegg er fabrikken åpen for besøkende som vil ta en titt. Om sommeren kan du nyte en fika i kaféen KaffeKvarnen like ved.

Villmarksopplevelser i Glaskogen naturreservat

Glaskogen naturreservat byr på fantastiske padlingsmuligheter og vakre naturopplevelser.

Glaskogen er et eldorado for naturelskeren og er Värmlands største naturreservat. Skogen har aner og spor fra steinalderbosetninger og en tradisjon med skogfinner som kom og ryddet jorden på 1600-tallet. Naturreservatet strekker seg over fire kommuner, og det finnes over 30 mil med vandringsstier. Lenungshammar er hjertet av reservatet, hvor det ligger både informasjonssenter, villmarkscamping, teltplasser, kano- båt og sykkelutleie, kafé og en minibutikk.

De små grusveiene i Glaskogen egner seg perfekt for sykling og på de mange innsjøene kan du padle eller ro mellom øyer og koselige plasser.

Koselig gjestehus ved vannet

Siden 2006 har Guesthouse Eleven vært drevet som et B&B i et gammelt skolebygg ved Jössefors, 8 kilometer vest for Arvika. Nylig ble gjestehuset kåret til ett av Sveriges fem mest sjarmerende pensjonat av avisen Dagens Nyheter. Gjestehuset tilbyr koselig rom, restaurant og aktiviteter som sykling, kanoutleie, spa, vandring og geocaching.

Interiøreldorado og surdeigsbakst på Wiksfors Bruk

Inspirerende omgivelser og gode shoppingmuligheter på Wiksfors Bruk. Foto: Hanne Marit Tobiassen

Mellom Oslo og Karlstad ligger Wiksfors Bruk, en annerledes og inspirerende plass for kunst, kreativitet, industri og historie. Siden 1600-tallet har det eksistert mange ulike virksomheter i de gamle fabrikklokalene, men i dag finner du interiørbutikker, kaffebrenneri, steinovnsbakt pizzeria, surdeigsbakeri, klesbutikk og kafé. I 2020 ble stedet kåret til ett av Sveriges beste reisemål.

Historiske gårdsopplevelser

Idylliske Von Echstedska Gården i Säffle. Foto: Hanne Marit Tobiassen

Et besøk til Von Echstedska gården er en herlig opplevelse av kunst, hageliv, historie og vakre omgivelser. Den velbevarte gården fra 1700-tallet er bygget i karolinsk stil, med rustikk eleganse, dekorasjoner og en fantastisk hage med 25 ulike värmlandske eplesorter. Gå heller ikke glipp av et besøk i kafeen, hvor du får kjøpt klassisk “fika”, bugnende smørbrød og nybrygget kaffe. Pssst… her finnes også Sveriges vakreste utedo, som er verdt en titt.

Lurö

Lurö er viden kjent som en av Sveriges aller vakreste ferskvanns-skjærgårder med en særegen historie, natur, fauna og flora. Øya er en del av innsjøen Vänern, som er Europas største innsjø, med 22 000 øyer, holmer og skjær, og det tar ca 1 time med båt fra fastlandet for å komme seg hit.

Utforsk de gamle turstiene samtidig som du nyter den deilige naturen med panoramautsikt over Vänern. Regner du sammen alle stiene på øya blir det nesten to mil med turmuligheter. Historiske ruiner etter den gamle klosterkirken gjemmer seg i terrenget og vitner om den tiden da Lurö var en sentral plass i Vänerland. Vannet rundt byr på perfekte forhold for kajakk- og kanotur, eller et forfriskende bad. Tiden går fort på Lurö så sett av god tid til å oppdage alle mulighetene øya byr på.

Duse Udde Camping

Restauranten i det tidligere fyret på Duse Udde.

Denne populære familiecampingplassen ligger på en av Vänerns vakreste strender. Her finnes det sandstrand, svaberg og morsomme aktiviteter. I området ligger også fine tur- og sykkelstier. Plasseringen ved innsjøen Vänern gjør Duse Udde til et paradis for båtfolk, vannsport og fiske. Om sommeren er restauranten på campingplassen åpen for sultne gjester.