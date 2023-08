Feriebudsjettet er større og flere velger den sikre All-inclusive ferien

En fersk OnePoll-undersøkelse utført for Norwegian Cruise Line viser at nordmenn planlegger å bruke ca. 81 milliarder kroner på ferier det kommende året. Det er en liten økning sammenlignet med de om lag 80 milliarder kronene vi brukte i 2019. 26% planlegger å booke en all-inclusive ferie, noe hele 44% nordmenn mener er mer budsjettvennlig. Drømmedestinasjon nummer én er Italia, mens andre søreuropeiske reisemål som Spania og Hellas følger etter på nordmenns topp-10 liste.

Det skriver Norwegian Cruise Line i en pressemelding.

Til tross for inflasjon og uro i verden planlegger ikke nordmenn å kutte ned på reiser. En ny undersøkelse utført av analyseinstituttet OnePoll på vegne av cruiseselskapet Norwegian Cruise Line (NCL), viser at nordmenn planlegger å bruke sammenlagt 81 milliarder kroner på reiser i 2023/2024[1]. Dermed vil vi nesten bruke like mye penger på reiser det neste året sammenlignet med 2019, hvor vi til sammen brukte ca. 80 milliarder kroner[2]. Mer spesifikt har nordmenn i gjennomsnitt satt av omtrent 19.000 kroner pr. person til årets reiser.

Flere aktiviteter ombord. NCLs nyeste skip Norwegian Viva har blant annet elektrisk gokartbane på taket. Foto: NCL

Flere nordmenn planlegger en All inclusive-ferie – det budsjettvennlige valget

Undersøkelsen viser at flere nordmenn har planer om å gå på en all-inclusive reise. 26% har enten bestilt eller har planer om å booke en all-inclusive ferie i løpet av neste år, hvor samtlige måltider, og drikke er inkludert i prisen. For å unngå uforutsette kostnader på reisen, er omtrent hver fjerde nordmann blitt mer åpne for å booke en all-inclusive ferie det siste året. Ved å velge denne type ferie mener 44% at de ikke har behov for å bekymre seg over budsjettet på selve ferien.

Utover mat og drikke inkluderer all inclusive-ferier også vanligvis en rekke aktiviteter. Reiser man med barn, kan man spare mye penger på inngang til eksempelvis vannparker, minigolf og annet gøy man gjør på ferie.

– Vår undersøkelse viser at selv om nordmenn planlegger å bruke mer penger på ferier det neste året, er det også viktig at budsjettet er nok til å dekke ekstraordinære ferieopplevelser. Reiser man på cruise med NCL får man hele pakken. Gjestene kan nyte et stort utvalg av restauranter, bransjens beste underholdning og et hav av aktiviteter for alle aldre, i tillegg til at man opplever nye spennende reisemål nesten hver dag, mens kofferten kun skal pakkes ut én gang, sier Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa for NCL.

Færre, men større reiser

Selv om nordmenn er villige til å bruke mer penger på ferier enn tidligere, viser analysen fra NCL at hver tredje nordmann sparer opp til en større reise istedenfor å ta flere mindre reiser. Hver fjerde nordmann vil reise lenger enn hva de er vant til. Ifølge analysen er det også de eksotiske reisene som Hawaii, Japan og Australia, som er blant nordmenns drømmedestinasjoner. NCL er ikke overrasket over at nettopp Hawaii er populært blant nordmenn.

Cruiseskipet Pride of America besøker fire øyer på Hawaii på syv dager. Foto: NCL

­– Vi opplever en stigende etterspørsel på de lengre cruisene og våre mest eksotiske «Extraordinary Journeys». Våre reiser til Hawaii, hvor man besøker fire øyer på en uke, og cruiset sør i Stillehavet nær Australia er noen av de mest populære reisene. Samtidig har vi nettopp lansert det største europeiske cruiseprogrammet noensinne. Jeg blir glad for at undersøkelsen viser at nordmenn også drømmer om de søreuropeiske destinasjonene i Middelhavet, sier Kevin Bubolz i pressemeldingen.

Nordmenns topp 10 drømmedestinasjoner:

Italia Spania Hellas Hawaii Norge Frankrike Japan Australia Thailand Karibien

Søreuropeiske destinasjoner er de mest populære blant nordmenn. Her fra Amalfikysten i Italia. Foto: NCL