– Ekstrakostnader som setereservasjoner og bagasje har blitt dyrere og dyrere med årene, og ettersom flyselskapene har kuttet ned på hva som er inkludert gratis på flyreiser, har det aldri vært viktigere å pakke lett – eller snike med seg noen ting på en annen måte, forteller den britiske reiseinfluenseren Chelsea Dickenson (33) til ABC Nyheter.

Mange kjenner seg kanskje igjen i følelsen før man reiser på en lengre tur til utlandet:

Hva skal man gjøre når bagasjen veier mer enn flyselskapets bagasjevekt?

Eller hvis man har valgt et billigere alternativ og kun reiser med håndbagasje, hvordan skal man få plass til alle klærne man trenger for turen?

Chelsea Dickenson har funnet løsningen.

Gjennom Instagram og TikTok deler Dickenson jevnlig tips for å spare penger på reise. Influenseren flyr ofte og er stolt av å reise med lite bagasje. Og hvis det blir trangt om plassen, er hun flink til å finne uventede løsninger.

– Målet mitt er på en måte å sette søkelyset på hvor latterlig det er at vi må betale så mye penger for å få med oss bagasje – det er sånn billig flyselskapene opererer i dag, har Dickenson uttalt til CNN.

Kreative løsninger

I en video viser Dickenson hvordan hun har spart plass mens på en flyvning ved å bruke en fiskevest med mange hemmelige og store lommer.

#cheaptravel d#budgettravel s#easyjet a#ryanair ♬ original sound - Cheap Holiday Expert @cheapholidayexpert Packing hack #3 - A FISHING VEST 🎣 After stuffing my pants in a neck pillow and using a duty free bag, it was only time before I reached the heady heights of leisurewear 🦺 Not only is it super stylish (😬) but it has about twelve million pockets for stuffing your bits in. Honestly - this one is daft but also… COMPLETELY LEGIT???!! It’s a winner for me 😂 WOULD YOU GIVE THIS A GO? And let me know if there’s any hacks you want me to test out for you - I AM WILLING TO GIVE ANYTHING A GO 💪 Just call it #inv #investigativejournalism ‍♀️ 💾 Don’t forget to save this hack or tag someone you think will like this!! #t #travelhack travelhacks #pac #packinghack

– Jeg visste at det fantes en reisevest med mange lommer, men den kostet 80 pund, så jeg bestemte meg for å se hva jeg kunne finne som lignet, men var billigere. Og der kom fiskejakken inn i bildet!

I en annen video har Dickenson erstattet innholdet i en nakkepute med undertøy, sokker, tights og to t-skjorter. Hun kom seg plettfritt gjennom både sikkerhetskontroll og boarding til flyet.

Til CNN sier hun at kanskje den beste delen med trikset, er at det fremdeles var komfortabelt å hvile hodet på puten under flyturen.

– Har du fått noen tilbakemeldinger fra andre som har testet triksene dine?

– Jeg blir ofte tagget av folk som går om bord med fiskejakkene sine, og en gang overhørte jeg til og med noen som sa til en venn at de hadde pakket nakkeputen sin etter å ha sett videoen min på TikTok på flyplassen!

Dickenson har også forsøkt å fylle en BH med klær, for så å ha den over klærne, men under en jakke.

Hun tok imidlertid av BH-en før hun gikk gjennom sikkerhetskontrollen, og tok den på igjen ved gaten og før hun gikk ombord i flyet.

– Når det gjelder å bruke en BH til å pakke ekstra ting i, ble jeg inspirert av en venn av familien som gjorde det på 80-tallet! Så noen ganger er det basert på hva andre har prøvd, mens andre ganger er det bare å tenke gjennom hva som kan fungere.

Gir også tips om budsjettvennlige ferier

Dickenson er også grunnlegger av nettstedet Cheap Holiday Expert og jobber med å gi tips og triks for budsjettvennlige ferier. På nettsiden tipser hun blant annet om de billigste og beste nettsidene for å booke hotell og flybillett, eller hvordan man bør pakke for en ferie.

– Da jeg vokste opp, fikk familien min bare reise på ferie hvis foreldrene mine gjorde et skikkelig kupp, og nå som levekostnadene bare stiger og stiger, har det aldri før vært viktigere å finne den beste prisen, forteller Dickenson til ABC Nyheter om motivasjonen hennes for å dele triksene sine.

– Ferier og reiser er viktig, så hvis jeg kan hjelpe folk med å komme seg av gårde samtidig som de holder seg innenfor budsjettet, blir jeg veldig glad.

– Hva er dine beste tips til en billig sommerferie?

– I sommer handler det om å tenke utenfor boksen. Hvis du har sett en destinasjon på sommerens «bucket-liste», bør du sannsynligvis unngå den. Det handler om mindre kjente reisemål – det er der du fortsatt finner de gode tilbudene. Jeg foretrekker også å reise til steder der levekostnadene er lavere enn der jeg bor for øyeblikket – så Sentral- og Øst-Europa er gode alternativer for å få pengene til å strekke lenger.