Et «giga-prosjekt» på 57 milliarder euro forvandler Diriyah til en by inne i Saudi-hovedstaden Riyadh.

Diriyah ligger bare 15 minutter fra hjertet av Riyadh og er best kjent for UNESCOs verdensarvlistede At-Turaif. Stedet regnes som nasjonens fødested. Nå ønsker stedet seg 27 millioner turistbesøk i året og bygger en "by i byen" med alle fasiliteter.

Her ble Arabia til Saudi



Diriyah ligger i den nordvestlige utkanten av den saudiske hovedstaden Riyadh, og er først og fremst et sted som er dypt viktig for den saudiske nasjonale identiteten og den saudiske kongefamilien.

Det var ved Diriyah at «Arabia» først ble «Saudi» med bosettingen av Imam Muhammed i 1744, og det heroiske militære forsvaret av byen mot påfølgende inntrengere.

Det er også forfedresetet til huset til Al Saud, den regjerende kongefamilien i Saudi-Arabia.

Midtpunktet er UNESCOs verdensarvliste At-Turaif, den opprinnelige kongelige residensen og setet for styringen av den første saudiske staten.

Flere hundre år gammel har dens tradisjonelle Najdi-arkitektur, som består av sandfargede strukturer bygget med ubrent gjørmestein, vært inspirasjonen for resten av utviklingen.

Nå utvikles Diryah som en by i hovedstaden.

Med åpningen av restaurantbydelen Bujairi Terrace i desember 2022 og en rekke nye hoteller, gjenoppfinner den pittoreske leire-mursteinsbyen seg selv.

At Turaif i Diryah er sentrum i den nye byen Diryah inne i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Foto: Visitsaudi.com

Saudiarabisk turistplan



«Giga-prosjektet» på 57 milliarder euro er en del av den saudiske turistplanen for å tiltrekke seg mer enn 100 millioner besøkende i året innen 2030.

Diriyah satser stort for egen del og håper å tiltrekke seg 27 millioner besøkende. Dehar beregnet at det vil skape 55 000 permanente nye arbeidsplasser, noe som gir rundt 6,5 milliarder euro til landets BNP.

– Det høres monumentalt ut. Men hvis du deler det ned i det vi gjør, er det en by vi bygger. Det er alt du kan forvente av en by, sier Kiran Haslam, markedssjef i Diriyah Company, selskapet bak utviklingen ifølge Euronews Travel.

Imam Abdullah bin Saud palass i Diryah er blitt museum som forteller om utviklingen av Saudi-Arabia. Foto: Visitsaudi.com

– Planen fungerer.

– Så langt fungerer planen. 38 hoteller har allerede registrert seg hos oss. Deretter har de fått trent på museer, kunstgallerier, vitenskapssentre, mat og drikke og detaljhandel. Så det er alt du ville forvente hvis du skulle starte og lage en by med helt blanke ark, sa Haslam på Arabian Travel Market 2023 i Dubai.

– Diriyah er et veldig unikt sted. Det er en opprinnelseshistorie, og det er fødestedet til kongeriket Saudi-Arabia slik vi kjenner det i dag, sier Haslam.