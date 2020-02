The Telegraph lanserte nylig 20 destinasjoner reiselystne burde ha på radaren i 2020. Etter er avstemning blant deres lesere tronet Norge igjen på toppen, etter å ha danket ut både OL-aktuelle Tokyo, karibiske øyer og nordmenns egen feriefavoritt Thailand.

Avisen – som er en av Storbritannias største, med over tre millioner daglige lesere – kommer så med ti grunner til at Norge fortjent troner øverst.

1. Europas største kystlinje

«Norges dramatiske kystlinje der Atlanterhavet møter Arktis tilbyr episke landskap hugget ut av hav og is». Avisen anbefaler spesielt å ta Hurtigruten mellom Bergen og Kirkenes.

2. Du kan se isbjørner

«Svalbard må være Europas mest ekstreme og fengslende landmasse». Avisen påpeker at Svalbard er det nærmeste briter kan komme arktiske dyr som hvalrosser, snørev, reinsdyr og ikke minst isbjørn i sitt naturlige element.

Du må komme deg til Svalbard for å se isbjørner i Norge. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

3. Strendene er som tatt ut av Karibien

«De nydelige Lofoten-øyene ligger på samme breddegrad som kanadiske Nunavut, der det finnes lite annet enn is, inuitter og isbjørner. Gulfstrømmen holder klimaet relativt mildt, med temperaturer som kan passere 20 grader om sommeren». Avisen innrømmer riktignok at vannet nok er litt kaldere enn de man vil oppleve i Karibien. Men at Lofoten også tilbyr mye mer som fjorder, spisse topper, rolige fiskerlandsbyer, og massevis med sollys, om sommeren riktignok.

4. Nordlyset

«Europa blir ikke stort mer vilt og avsidesliggende enn nord i Norge». Man må riktignok være heldig, men sjansene blir større jo lengre nord du kommer.

5. Episke jernbaneturer

«Norge tilbyr Europas mest spektakulære sommer-jernbaneturer». Det er ingen overraskelse at avisen trekker frem Bergensbanen og sidegrenen Flåmsbanen mellom Myrdal og Flåm. De trekker også frem Nordlandsbanen, som de har døpt «Polarekspressen».

Ut på en spesiell reise med Flåmsbana. Foto: Kinggoya

6. Å stå på ski fra fjelltopp til havet

«Om du har opplevd skiturer i Østerrike, Sveits eller Frankrike, så prøv den vannbårne versjonen i Lyngsalpene».

7. Avsidesliggende hoteller som vil ta pusten fra deg

The Telegraph trekker her frem hoteller som Juvet landskapshotell i Valldal nord for Geiranger. Og dette:

De ti individuelt utformede husene på Fleinvær utenfor Bodø får oppmerksomhet verden over. Foto: thearctichideaway.com.

8. Hovedstad med et hipt kunstmiljø

«Oslo er en by med svært gode kunstgallerier, og med et havneområde som har blitt transformert av en bølge av arkitektoniske landemerker». Avisen trekker da frem nordmenns forherligelse for gåturer og anbefaler å gå på taket av Operaen.

9. Episke kjøreturer

«Dramatiske fossefall, 11 tette hårnålsvinger, fengslende fjellutsikt, vertigo-induserende bratte dropp og synet av den svingete veien som ligger foran deg». Trollstigen beskrives som den perfekte destinasjonen for en kjøretur i Norge.

Trollstigveien forbinder Valldal på Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen. I dette bratteste partiet går veien i sikksakk fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra. Foto: Colourbox.com

10. En av verdens lykkeligste land

Norge er rangert som verdens tredje lykkeligste land. I tillegg trekker avisen frem at vi rangeres som nummer én på trafikksikkerhet, nummer to på kjønnsbalanse, nummer 11 på toleranse, nummer 6 for sosiabilitet, 7. for 4G-dekning og nr. 17 på øko-vennlighet. De trekker også frem at de fleste nordmenn snakker engelsk.

