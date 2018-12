La Palma er turvandrernes paradis blant Kanariøyene

Tusen kilometer merkede stier - gjennom frodige landskaper, svovelgule kraterkanter, svart lava eller en av verdens få laurbær-urskoger.

Hvordan komme til La Palma? Det går for tiden ingen rutefly eller charterfly direkte fra Norge. Fra Sverige, for eksempel Göteborg, har Solresor charterturer til La Palma. Fra Danmark har Solfaktor direktereiser. Med fly fra Norge kan du komme videre fra Gran Canaria eller Tenerife. Det kan være vel så lurt prismessig å sjekke omstigning for eksempel i Berlin.

Det har denne vestligste av Kanariøyene å by på.

Nei - vi snakker ikke om hovedstaden Las Palmas på Gran Canaria eller hovedstaden Palma på Mallorca. Mange forveksler navnet med andre Palma-steder. Nei, dette er en av øyperlene i Kanariøy-gruppen, den drøyt seks mil lange øya La Palma.

Er du på jakt etter et feriested med blomstrende uteliv og badeland rundt hvert et nes, slutt å lese her.

La Palma er rolig. Det er naturen som trekker hit.

Fra de frodige nordlige laurbær-urskogene, over høyfjell med et av verdens beste utkikksteder for stjernehimmelen, til den brutalt svarte sørspissen der vi finner Playa Nueva (Den nye stranda) med sin gråsorte sand.

Den er bokstavelig talt ny, skapt av et vulkanutbrudd i 1971.

Gjennom klimasoner til solen



DEILIG: La Palma byr på alt fra bassengkos til flotte fjelturer. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Grønt, grønt grønt - i loddrette bergvegger i de mange ravinene, på åskanter og enger. Vakkert og frodig. Men det har sin pris for solungrige nordboere:

Litt regn av og til.

Den nordøstlige passatvinden bringer med seg det vi flykter fra - nedbør - nord og øst på øya.

Men hva gjør vel det når man skal på fjelltur?

Enten du skal ut og rusle for deg selv eller benytte de fine tilbudene på guidede fjellturer, behøver ikke skylaget være noe problem.

For følg med på denne bussturen: Bussen snirkler seg i serpentinersvinger oppover gjennom ulike klimasoner. Fra kysten der vi turister bor, med palmer og kaktuser, gjennom partier med kastanjer, papaya, mango, avokado og poteter, for ikke å snakke om bananer, deretter opp i pinjeskoger med skikkelig grovt tømmer.

Vi kjører rett og slett gjennom skyene, og vips så er vi over dem og klare for fottur i strålende solskinn.

Holder du til på vestsiden, er du mer sikker på tørt vær, dessuten.

Uansett er denne vakre øya et så verdifullt naturområde at hele greia er erklært å være et vernet biosfære-område av FN-organisasjonen Unesco.

HIMMELSK: Fottur en overskyet dag,. Men hva gjør vel det når man vandrer over skyene, med utsikt til Spanias høyeste fjell, Teide på naboøya Tenerife 80 km borte. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Snøfruen er øyas helgen

SNØFRUEN: Denne vesle, gylne figuren skal ha reddet folk fra både vulkanutbrudd og pirater. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Kanariøyene ble erobret av Spania på 1490-tallet. For å motvirke smitten fra Luthers protestantisme i tiårene etterpå, ble det viktig for de katolske spanjolene å bygge kirker også på disse kanter.

En legendarisk helgen for La Palma-folket holder til som en halv meter høy dukke i alteret på Snøfruens kirke, som det går mange organiserte utflukter til.

Dukken er Nuestra Señora de las Nieves, Snøfruen selv, som har berget øyboerne mang en gang.

På 1600-tallet sendte hun et kraftig snøvær mot et vulkanutbrudd og dempet dermed skadevirkningene, derav hennes navn.

Hvert femte år bringes hun i prosesjon til øyas hovedby, idylliske Santa Cruz de La Palma.

Kommer du dit, legg merke til treverket i taket og andre steder. Det består av Kanari-furua, som er ild- og vannfast.

Gudbrandsdøler i terrenget



UNIKT: Det er ikke mange steder du kan gå tur i en urskog av laurbær, som her på La Palma. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Øya har en rekke fjelltopper og et godt merket nett av gode stier. Turistbyråer på øya arrangerer guidede fotturer for dem som ønsker det, blant annet til den mest kjente toppen, Roque de Muchachos.

Høyden her er 2426 meter over havet, 42 meter lavere enn Galdhøpiggen.

Underveis er det flott utsikt til det 1400 meter dype Taburiente-krateret.

Der oppe møter vi ekteparet Olaf og Solveig Giverhaug fra Vinstra, som er ihuga fjellturister.

– Vi er her for annen gang, forteller de.

Og det er fjellene som trekker.

Bananer og stjerner



TILOS-BRUA: Under denne 150 meter høye brua ser vi det bratte kulturlandskapet La Palma er kjent for. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Også kjøreturene til og fra ulike utflukter er en opplevelse. Vi passerer nydelige landskaper, bratte skråinger brutt opp av dype kløfter, og koselige landsbyer.

Kjøre, ja: Trafikken her er så rolig at øya også egner seg godt for sykling. Men helst for folk i god form.

Å leie bil og kjøre rundt er ikke noe stress.

Noen steder i vest er det ikke så pent: Svære områder er dekket med lerretsduk. Bananplantasjer. Men artig å se, det er det.

Andre severdigheter er en spredt klynge med stjerneobservatorier oppe ved Roque de Muchachos.

Blant dem er også ett vi er deleiere i, det nordiske teleskopet Nordic Optical Telescope.

NORDISK OBSERVATORIUM: Hav, fjell, himmel. Midt blant de andre teleskopene ligger også det nordiske. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det er ikke tilfeldig at de er samlet her. La Palma regnes som ett av de gunstigste stedene for stjernekikking. Min fotturguide Annemarie Rijkens forteller at buskaset der oppe også bidrar til det:

Under de tette buskene holder temperaturen seg lav, og hindrer dermed varmedis. Samtidig binder de støvet.

Det arrangeres kveldsturer til toppen for turister som vil oppleve stjernehimmelen.

Havsalt fra La Palma



SALT: I bassengene bak fyret utvinnes salt av sjøvannet. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Glem heller ikke den tradisjonsrike havsaltproduksjonen i Fuencaliente helt i sør.

Rett ved det gamle fyrtårnet ligger basseng på basseng der sjøvannet fordamper og etterlater saltkrystaller.

I butikken insisterer de på at også salt har ulike kvaliteter, og her får du kjøpt de beste.

Stedet har også en fremragende restaurant.

Buen apetito!