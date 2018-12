Borgermesteren: – Ski-VM er Guds gave til Seefeld

I tiår har folk i Seefeld ventet på en grundig oppgradering av jernbanestasjonen. Men til ski-VM fikk de den.

SEEFELD (ABC Nyheter): Skal du ha noe gjort i en by eller landsby; få et prestisjefylt mesterskap, så ordner mye seg. Lillehammer erfarte det. Seefeld, som i februar skal huse ski-VM, erfarer det.

Det har vært en krevende høst med omkjøringer, sperringer, graving her og asfaltering der. Men nå er gravemaskinene og asfaltmaskinene borte fra sentrum, bare ute på den nye arenaen jobbes det fortsatt.

– Mange synes nok det har vært mye graving det siste året, men vi er i rute og nå er det snart slutt, forsikrer borgermester Werner Friesser. Han fryder seg over det som har skjedd med den lille dorf’en det siste året.

– Skianlegget vårt er kraftig oppgradert med blant annet en asfaltert rulleskiløype og kraftig økning av snøproduksjonskapasiteten. Og så har det skjedd store ting i sentrum hvor vi har fått nye veier, rundkjøringer og – ikke minst – en kraftig opprusting av jernbanestasjonen og plassen foran. Det har vi ventet på lenge. Det kom med VM.

«Fylke» og stat betaler

Totalt er sentrum og det nye stadionet med nye løyper rustet opp for 60 millioner euro, 600 millioner kroner. Småpenger i forhold til de to milliardene Oslo kommune brukte i Holmenkollen før VM i 2011, men mye for en liten landsby med 4.000 innbyggere.

– Vi kunne ikke klart dette løftet alene. Det er derfor jeg sier at VM er Guds gave til Seefeld. Siden det handler om VM, er land («fylke») og stat tungt inne. De tar 90 prosent av utgiftene, vi slipper unna med fem-seks av millionene. Vi får mye for pengene, sier borgermesteren og smiler fornøyd.

At Seefeld fikk ski-VM, førte til vesentlige oppgraderinger. Jernbanestasjonen har blant annet blitt pusset opp. Foto: Stein Erik Kirkebøen

Folket ønsker mesterskap

I tillegg til å være borgermester på 13. året, er Friesser også leder i skiklubben mens han jobber som sjef for byen største alpinanlegg. Her er det korte linjer og godt samarbeid.

– Jeg har ingen angst. Jeg føler at vi har god kontroll og folket med oss, sier Friesser som viser til avstemningen om Innsbruck skulle søke om å få arrangere vinter-OL for tredje gang.

– Det ble flertall imot i regionen, men i Seefeld var 67 prosent for å søke OL. Her oppe ønsker vi oss mesterskap. Folk er interessert, spesielt i hopp og kombinert, hvor vi har gode utøvere, sier borgermesteren som selv liker å gå langrenn. – Jeg skøyter mest.

Han er også fornøyd med at 107.000 av nesten 250.000 billetter var solgt i slutten av oktober.

– Markedsføringen har ikke begynt for alvor, vi måtte vente til sykkel-VM var avsluttet nede i Innsbruck.

…selv om det skaper problemer

Men folket er altså med, til tross for at det er problematisk for et stort turiststed å presse inn et mesterskap midt i høysesongen mens byen er fylt opp. Forrige gang Seefeld arrangerte VM, i 1985, er eneste gang mesterskapet er blitt arrangert i januar. Det klarte byen å krangle seg til, den hadde ikke tid til å arrangere VM siden hotellene var smekkfulle og alle opptatt med å re senger og servere øl. Denne gangen var det uaktuelt.

– Vi har veldig mange stamgjester som kommer tilbake til samme hotell i samme uke år etter år, og det oppstår selvfølgelig problemer når skiløpere og alt som følger med opptar plassene. Men jeg har inntrykk av at det har løst seg ganske greit, alle parter har forstått situasjonen og vært fleksible. Og så er det enighet om at det er bra for Seefeld og turismen her på lang sikt.

Utsikt over VM-byen Seefeld. Foto: NTB scanpix / shutterstock

God markedsføring

– Hvorfor er VM viktig for Seefeld?

– I tillegg til at vi får oppgradert infrastrukturen, noe som alle vil tjene på, vil 700 millioner se VM og Seefeld på TV. Vi får en markedsføring i store markeder som Skandinavia, Tyskland, Russland og Polen som er mange ganger så stor som den vi kan få til med de 1,2 millioner euro vi årlig bruker på slikt.

– Klarer et så lite sted å håndtere en så stor begivenhet?

– Ja. Under VM skal det bo 10-12.000 i Seefeld. I jule- og nyttårshelgen er det både 15. og 16.000, da er alle senger fylt. Vi er vant til å håndtere store begivenheter, og vi får hjelp av andre som er vant til enda større begivenheter, blant annet fra Kitzbühel.

Dessuten blir det ikke så stort. For VM er det satt en grense på 17.500 tilskuere hver dag, 10.000 på stadion og 7.500 ute i løypene hvor det ikke er lov til å slå leir.

– Dessuten blir det i Seefeld, alle må ta tog eller parkere utenfor byen og ta shuttlebuss inn. I byen er det gangavstand til alt, sier borgermesteren som ikke våger å love det folkelivet vi så langs løypene i Holmenkollen, men planen er å få det til å koke i gatene rundt det lille landsbytorget.

– Og vi skal komme bedre i gang enn de gjorde i Oslo, lover borgermester Werner Friesser som var blant de mange som sto timevis i kø og ventet på å komme med T-banen til Kollen.