Men betongen vitret ikke

Her har Niebyl samlet noen tips for dem som har lyst til å utforske monumentene.

Han understreker følgende:

«Et av de viktigste punktene jeg vil understreke hva gjelder besøk ved disse minnesmerkene; vær så snill å respektere dem. Du vil se at mange av monumentene er herjet av vandalisme, nedbrytning, forsømmelse og til og med krig. De som fortsatt er intakte har tålt svært mye. Husk også at de fremdeles kan være gravsteder for krigshelter, sivile martyrer og henrettede. Selv om du, jeg og andre kan være uenige med det politiske systemet monumentene ble bygget under bør vi som gjester utvise aktelse. Ikke minst siden mange av stedene er åsted for massemord, henrettelser og andre overgrep.»