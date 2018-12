Beograd: Byen som ble rasert 44 ganger

115 kriger, rasert 44 ganger. Serbias hovedstad nekter å gi opp, og holder stand som rufsete sjarmør og porten til Balkan gjennom århundrer.

BEOGRAD, SERBIA (ABC Nyheter): Den brede gågaten Knez Mihailova i sentrum av den serbiske hovedstaden ligger der hovedgaten i den opprinnelige romerske byen lå. Den leder opp til Kalemegdan-parken og Beograd-fortet, strategisk anlagt der elvene Donau og Sava møtes.

– Jeg liker å sitte her og tenke, på livet og fremtiden, sier studenten Aleksandra Kanazarevic.

Hun sitter på en av benkene med utsikt over elven Sava og betongskogen Nye Beograd på den andre siden. Denne bydelen er et av Beograds vekstområder, med nye forretninger side om side med boligprosjekt fra Jugoslavias dager.

Gågaten og parken omkring fortet er et fint område å akklimatisere seg før man tar fatt på travlere deler av gamlebyen Stari Grad.

– Beograd er en avslappet og vennlig by, sier Kanazarevic, som er oppvokst i den serbiske hovedstaden.

Temperaturene i april-mai og september-oktober minner om milde norske sommerdager. Vinteren er sur og våt, sommeren kan være trykkende.

Kalenić-markedet, ikke langt fra St. Sava-tempelet. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter

Rasert 44 ganger

Beograds strategiske beliggenhet har gjort byen til et brennpunkt gjennom historien. I spenningspunktet mellom kristendom og islam, katolikker og ortodokse, kommunisme og kapitalisme, serbere og kroater.

Cafeen i Hotell Moskva, en art deco-perle i sentrum av Beograd. (970 kroner per natt). Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

Den strategiske beliggenheten har også vært en forbannelse. Ifølge et regnestykke har byen vært involvert i 115 kriger og rasert 44 ganger. Også under andre verdenskrig ble store deler av byen lagt i grus.

Etter andre verdenskrig kom Josip Tito til makten. Han hadde ledet partisanene, en av de mest effektive motstandsbevegelsene i Europa. Landet ble kommunistisk, men Tito tok avstand fra Stalin-regimet i Sovjet.

– Det blir av og til omtalt som «Coca-Cola-kommunisme», sier Tanja Krkovic, som var 6 år da Tito døde i 1980.

Hun var medlem i ungpionerene fra førsteklasse på barneskolen, en kommunistisk barne- og ungdomsbevegelse som sverget troskap til den jugoslaviske føderasjonen.

– Økonomien gikk forholdsvis godt, og vi hadde tilgang til vestlig kultur som Beatles og Stones.

– Tito var i stand til å holde Jugoslavia samlet, men løste ikke de grunnleggende problemene. Ingenting er helt svart-hvitt, sier guiden.

Stemmer: Nasjonalismen danser videre på Balkan

Utforsk Beograd med Google Streetview. Utsikt over gamlebyen fra fortet i Kalemegdan-parken:

Tvangsarbeid i Norge

I mange år etter andre verdenskrig var det nære bånd mellom Norge og Serbia. Flere norske kommuner har vennskapskommuner i Serbia. Den tragiske bakgrunnen var deportasjonen av 4600 jugoslaviske krigsfanger til Norge. De ble drevet til tvangsarbeid på veiprosjekter nord i landet. Bare 1700 overlevde.

Ved Skandinavisk institutt på Universitetet i Beograd er det i dag 250 studenter på bachelornivå.

– Hvert år tar vi inn 57 nye studenter, og de velger dansk, norsk eller svensk som hovedspråk, sier lederen av instituttet, Nataša Ristivojević Rajković.

– Restoran Prolece er en av få gjenværende restauranter fra det kommunistiske Jugoslavia. Ettersom Beograd gjennomgår en modernisering forsvinner alle disse restaurantene til fordel for fancy konsepter. Bra mat og fine priser. Litt som Oslos Schrøder, sier Beograd-fan Tony Schultz. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

Etter studiene jobber de fleste som språklærere for folk som vil prøve lykken i Skandinavia, en del jobber i skandinaviske bedrifter i Beograd, og noen få klarer å finne arbeid i Norge. Mange unge serbere søker ut.

Sør-Afrika: Ti ting å få med seg i Durban

– Billig (for nordmenn)

– Norske besøkende sier det er billig, selv om Beograd er den dyreste byen i Serbia, sier Kristina Stamenkovic, som er uteksaminert ved det skandinaviske instituttet og driver språkskole i byen.

Man kan få et svært anstendig hotellrom i sentrum for omkring 650 kroner natten, med muligheter til både billigere og mer luksuriøse alternativ.

Sentrumsområdene byr på bohemske gater og korte gangavstander. Du kan spise en biff med generøs salat og et glass vin til på en ålreit restaurant for 250 kr. På de fleste utesteder er det lov å røyke innendørs, større etablissementer har ikke-røyk-områder.

Beograd er en by der atmosfæren og menneskene er en vel så viktig attraksjon som landemerkene.

– Gjør gjerne unna «topp 10», men mitt viktigste tips er å komme seg ut i byen og oppleve den, sier Stamenkovic.

Det finnes flere gratis gåturer man kan bli med på (guidene blir glade for tips). Se Belgrade Free Tour og Belgrade Walking Tours.

Reportasje: Phukets skjulte gjemmesteder

St. Sava grunnla den serbisk-ortodokse kirken i 1594. Tre århundre senere, finansiert kun ved private donasjoner, startet byggingen av St. Sava-tempelet i sentrum av Beograd. Som Sagrada Familia i Barcelona er bygget enda ikke ferdigstilt. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

– Autoritært

Sjefredaktør i nyhetsmagasinet Vreme, Filip Svarm, ønsker turismen velkommen, men er bekymret for den politiske utviklingen i Serbia. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

Sjefredaktøren i det uavhengige nyhetsmagasinet Vreme, Filip Svarm, er bekymret over den politiske utviklingen i Serbia:

– Serbia har de siste årene fått et regime som minner om Orban i Ungarn eller Putin i Russland. Økonomisk er det en form for østeuropeisk nyliberalisme, slik våre naboland hadde for 20 år siden. Politikken er det nasjonalistisk, og stadig mer autoritær, sier han på sitt lille kontor i sentrum.

– Europeiske lands myndigheter kjenner godt til situasjonen, og de velger ikke å gjøre noe. Vi er helt i utkanten av Europa og europeiske prioriteringer.

Likevel ønsker Svarm den økende turismen velkommen:

– Serbia er et vakkert land, med mye uutnyttet turistpotensiale, og Beograd har noe av det beste utelivet i Europa.

Akarmara: Den sovjetiske spøkelsesbyen

Kommer med båt og fly

? i sentrumsbydelen Dorcol er byens eldste tradisjonelle kafana (taverna). Eieren skal ha fått beskjed om å endre navnet fra «Ved katedralen» da ortodokse myndigheter mislikte referansen. Arbeidstittelen «?» består, 200 år senere. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

Omkring 6000 nordmenn beøkte Beograd i fjor, ifølge offisielle tall. De kommer med fly, cruise langs Donau eller på bilferie.

Direkteflygninger tar 2 timer og 45 minutter.

Utenfor Beograd vanker vindistrikter, skimuligheter, den om mulig enda mer avslappede storbyen Novi Sad og landskap med Ringenes Herre-navn som Jernporten og Djevelens by.

– Stadig flere nordmenn kommer hit på langhelg. Beograd er litt sånn shabby chic, som Berlin var det for 20 år siden. Byen er likevel antakelig blant de tryggeste hovedstedene i Europa, sier Norges ambassadør i Serbia, Arne Bjørnstad.

– Nordmenn og norske kunstnere kommer også for å oppleve kulturlivet i byen, ikke minst i forbindelse med de mange festivalene.