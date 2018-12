Arkeologer avdekket erotisk veggkunst i Pompeii

Arkeologer har avdekket en usedvanlig velholdt erotisk freske på veggen av et soverom gravd fram i den romerske byen Pompeii.

Den erotiske fresken ble avdekket i Regio V, et mindre utforsket område av den italienske oldtidsbyen Pompeii.

Fotografier fra utgravingsstedet viser et bilde med sterke farger, der detaljer og motiv er i bemerkelsesverdig god stand. Det er omlag 2000 år siden det forsvant under flere meter vulkansk aske fra vulkanen Vesuv.

Yndet motiv



Ifølge CNN er motivet på fresken kalt «Leda og svanen», et yndet motiv i kunsten hentet fra gresk mytologi, der guden Zevs i forkledning som en svane voldtar Leda av Sparta.

På fresken som graves fram ser man dronning Leda som sitter på en stol, drapert i en gyllen kappe og med svanen i fanget.

– Sammenlignet med andre motiver fra Pompeii eller romertiden, har dette bildet en enda sterkere sensualitet i seg. Det viser Leda som hilser svanen velkommen i fanget, uttaler arkeologidirektør Massimo Osanna i en offisiell video i forbindelse med funnet.

Mye erotisk kunst



Da utgravingen av Pompeii startet på 1700- 1800-tallet var noe av det som overrasket arkeologene aller mest de mange freskene og skulpturene av seksuell karakter som ble funnet.

Det var ikke bare i Pompeiis mange bordeller det var erotiske og seksuelt eksplisitte fresker. Videre forskning har vist at skildringer av seksuell aktivitet og landskapsbilder kunne henge side om side i hjemmene, og at så godt som enhver romer med respekt for seg selv hadde erotikk på veggene.

I dag er Pompeii en av Italias aller mest populære turistmål.

