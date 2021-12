Dårlig nytt for Syden-glade fullvaksinerte

Smitten øker i Europa, og vi kan ikke se en eneste grønn flekk på Folkehelseinstituttets smittekart. Det betyr at uvaksinerte på reise må gjennomgå karantene ved ankomst til Norge.

Oppdagelsen av den nye omikron-varianten har ikke gjort situasjonen bedre, og flere land har nå innført nye, strengere restriksjoner.

Nå har også feriefavoritten Spania tatt tak, og bryr seg ikke om du er fullvaksinert, skriver nettstedet Flysmart24.

Settes i ti dagers isolasjon

I Spania risikerer du nå å bli satt i ti dagers isolasjon på hotell eller leilighet hvis det er mistanke om omikron-smitte. Blant annet hvis en person tenkes å ha vært i nærkontakt med en omikron-smittet person.

Dette uansett om du er fullvaksinert eller ikke. Det har det spanske helsedepartementet bestemt, skriver den spanske avisen El Pais.

Regelen på ti dager er altså uten unntak. Derfor kan du risikere å miste flyet hjem, og må tilbringe førjulstiden i isolat i Spania.

Slipper å betale – hvis du har forsikring

En trøst for nordmenn med reiseforsikring i orden, er at de i alle fall blir kompensert for en eventuell ufrivillig forlengelse av ferien.

– Dersom man blir satt i myndighetspålagt smittekarantene eller isolasjon i utlandet har vi valgt å dekke dette. Det er viktig å presisere at dette ikke gjelder innreisekarantene eller den man kan få ved hjemreise, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Europeiske til flysmart24.

Frem til nå har Spania vært heldige og det er foreløpig oppdaget svært få tilfeller av omikron. Hittil bare et par tilfeller i Madrid, og et fåtall andre mistenkte tilfeller i Katalonia.