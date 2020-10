Avinor innfører munnbind-påbud på Gardermoen

Det er Flysmart24 som melder om påbudet, som kommer etter et ekstraordinært møte i Ullensaker kommune onsdag. Kommunen er ansvarlig for smittetiltak på landets hovedflyplass på Gardermoen. Påbudet kommer etter at Oslo kommune innførte munnbind-påbud for kollektivtrafikken.

– Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre, bekrefter senior kommunikasjonsrådgiver Nora Hoberg Prestaasen i Avinor til flysmart24 torsdag.

Avinor jobber nå videre med å få ut informasjon om enderingene til passasjerene.

– Ved utfordrende driftssituasjoner knyttet til trengsel kan Avinor også gå inn med opprop eller lignende for å minne om påbudet. Passasjerene er selv ansvarlig for å ha og bære munnbind. Avinor håndhever ikke brudd på påbudet, sier pressevakten til flysmart24.

Fra før har flyselskapene allerede innført munnbind-påbud for passasjerene når de er om bord i flyene. Munnbindpåbudet på flyplassområdet gjelder foreløpig kun Oslo lufthavn.

