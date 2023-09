Feriesmell for flere nordmenn: – Bekymringsfullt

I en undersøkelse gjennomført i august av YouGov på vegne av Bluestep Bank, kommer det frem at mange nordmenn drar med seg regningen fra årets ferie langt utover høsten og noen godt inn i 2024.

– Det er bekymringsfullt for de det gjelder, men både reiseselskaper og banker bør ta mer ansvar, mener banktopp.

Ferien blir tolv prosent dyrere

Undersøkelsen viser at 36 prosent av nordmenn betalte årets ferie med kredittkort. Tre prosent har tatt opp forbrukslån for å betale ferien.

Om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av Bluestep Bank i perioden: 9.-14. august 2023 på Internett med utgangspunkt i YouGov-panelet i Norge. Undersøkelsen hadde 1004 respondenter.

Blant de som brukte kredittkort og ikke betalte hele beløpet med en gang, oppgir 39 prosent at de forventer å betale innen fire til fem måneder. 15 prosent tror ikke de får betalt før etter seks måneder.

For dem som brukte kredittkort har nok ferien blitt dyrere enn de kanskje planla. 19 prosent har økt gjelden med 10-20.000 kroner, mens åtte prosent har dratt på seg gjeld på opp mot 40.000 kroner.

– For noen blir årets ferie altså betalt når neste års ferie vanligvis planlegges. Det kommer til å bli fryktelig dyrt, sier Steinar Thoresen, Norgessjef i Bluestep Bank i en pressemelding, og forklarer:

En familieferie til 30.000 kroner med 25 prosent rente blir tolv prosent dyrere om man ikke betaler før om seks måneder. Det kan være svært uheldig for de som allerede har en trang økonomi, kombinert med nylig renteheving og generell dyrtid denne høsten.

Ber reiseselskapene og bankene ta mer ansvar

Det er ikke å gå litt over budsjett i ferien, men med en svak norsk krone har mange fått kjenne på at sydenpriser ikke er det det en gang var. I undersøkelsen oppgir to av ti at de angrer på at de brukte så mye penger på ferie i år. Like mange sier de har fått dårligere oversikt over økonomien.

– Det kan være en fin «wake up call» for de fleste av oss, men jeg er bekymret for de som har fått mindre oversikt. Det at fire av ti er usikre på hva de har i rente på kredittkortet sitt er skummelt.

Steinar Thoresen, Norgessjef i Bluestep Bank. Foto: Bluestep Bank

Thoresen mener at tilgjengeligheten på forbrukslån og kredittkort gjør det for lettvint for de som allerede har utfordrende økonomi, å låne penger. Det som i utgangspunktet skal gi frihet, fleksibilitet og sikkerhet blir for enkelte bare en vond gjeldsspiral.

Thoresen understreker at hver enkelt av oss har ansvar for egen økonomi, men synes både reiseselskaper og banker bør være sitt ansvar bevisst.

– Ved et raskt søk på kredittkort og ferie bombarderes du av tilbud for ferie du kan betale senere. Da blir det bare trist å se hvordan de samme bankene i ettertid moraliserer over folk som pådrar seg forbrukerkreditt over evne, ispedd lettvinte budsjettips fra forbrukerøkonomer, sier Thoresen og avslutter:

– Dette er alvor og handler ikke om moral eller «slik gjør du ferien billigere». Vi får titusener av søknader fra folk som sliter og som vi forsøker å hjelpe. Jeg tror dessverre at veldig mange familier har en svært utfordrende økonomisk høst i vente.