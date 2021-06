«Etter det største økonomiske tilbakeslaget i nyere norsk historie, er det nå tydelig tegn til bedring».

Slik beskriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin nye rapport om prognosene for norsk økonomi.

«Nå lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere», heter det videre i rapporten, som ble lagt frem tirsdag.

Spår dobbel renteøkning

Den rekordlave styringsrenten har stått på null prosent siden mai i fjor. NHO tror på en renteøkning tidligere enn antatt.

«I våre modellberegninger anslås første renteheving å komme allerede i september og at denne økes ytterligere i desember i år. Rentehevingen kommer dermed med våre anslag noe tidligere enn tidligere lagt til grunn. Det må ses i sammenheng med at vi nå vurderer at det er noe mer sikkerhet om vaksineforløpet framover. Det gir noe høyere fart i økonomien sett i forhold til forrige anslag», skriver NHO.

En renteøkning opp fra null prosent til høsten kan signaliseres allerede torsdag, når Norges Bank kommer med en rentebeslutning, skriver NTB.

– Klar bedring

I fjor falt Norges fastlands-BNP med 2,5 prosent. NHOs beregninger viser nå en oppgang med 3,3 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.

– Norske husholdninger sparte 130 milliarder kroner ekstra i fjor sammenlignet med 2019. Mye av det kan omsettes i økt etterspørsel. Nå er det klar bedring i økonomien, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Boligprisene kommer til å øke 9,8 prosent i år, 5,1 prosent neste år og 2,6 prosent i 2023, ifølge NHOs beregninger.