– Det har kanskje aldri vært viktigere å sjekke at opplysningene stemmer slik at du i løpet av neste år ikke betaler for mye eller for lite skatt, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

I en pressemelding oppfordres nordmenn til å lese opplysningene i skattekortet nøye.



Lar du være, og i stedet stoler blindt på at all informasjon om deg er korrekt, risikerer du å gå på en smell.

Nordmenn har opplevd betydelige endringer



– Riktig skattetrekk er basert på et estimat over hva du kommer til å tjene kommende år. Privatøkonomien for mange av oss kan ha endret seg i løpet av året, så det er derfor ekstra viktig å se gjennom de beregningene vi har gjort dette året, understreker Gjengedal.

I år har mange nordmenn opplevd betydelige endringer i privatøkonomien som følge av coronapandemien. Mange har mistet jobben og blitt helt eller delvis avhengige av statlige stønader.

Mange har mistet fradrag

Mange har ikke lenger fradrag for reiseutgifter på grunn av hjemmekontor. Andre har tatt opp boliglån og de fleste har fått lavere rente på boliglånet sitt.

Dette vil få direkte konsekvenser for hvilket skattetrekk som skal gjelde for 2021.

– Skatteetaten vet mye om dine økonomiske forhold, men ikke alt. Alt som påvirker privatøkonomien din, vil også kunne påvirke skattetrekket ditt. Flere har dessverre opplevd permittering og inntektstap som følge av coronapandemien. Noen har kanskje blitt eneforsørger, pensjonist, eller samboer med kjæresten sin, forklarer divisjonsdirektøren.

– Du trenger ikke foreta deg noe etterpå

Alle skatteytere skal nå ha mottatt skattetrekksmeldingen for neste år. Dersom du må endre skattekortet, gjør du følgende:

Logg deg inn på skatteetaten.no og korrigere tallene. Dersom du endrer opplysninger, ser du umiddelbart hvordan dette påvirker skattetrekket ditt.

– Du trenger ikke foreta deg noe etter at du har sendt inn endringene. Vi fikser et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiveren, NAV og andre henter dette direkte fra Skatteetaten. Du kan når som helst i løpet av 2021 endre og få et nytt skattekort, opplyser Marta Johanne Gjengedal.