Danske Bank kvitter seg med 1600 ansatte

Danske Bank har i dag mer enn 22.000 medarbeidere i 15 land.

Når nedbemanningen er ferdig vil banken stå igjen med i overkant av 20.000 ansatte.

De om lag 1.600 stillingene vil bli fjernet i løpet av de neste seks til 12 månedene, opplyser konsernet i en offisiell kunngjøring.

Fristen for å søke om sluttpakke er satt til 25. oktober.

– Aldri hyggelig



Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau er de store nedskjæringene av arbeidsstokken et ledd i en langsiktig plan om å spare penger.

– Det er aldri hyggelig å skulle si farvel til engasjerte og kompetente kolleger. Vi vil gjøre hva vi kan for å gjøre det så ordentligt og respektfullt som mulig, sier Danske Banks administrerende direktør, Chris Vogelzang.

De 1.600 stillingene skal fjernes ved hjelp av frivillig og naturlig avgang.

Danske Bank er Danmarks største bank- og finanskonsern.

Fem millioner kunder



Konsernet har totalt 662 filialer i 15 land med til sammen fem millioner kunder. Mange av disse er i Norge.

Banken driver dessuten en rekke datterselskaper innen boligformidling, kapitalformidling og leasing, blant annet Nordania Leasing.

– Vi vil starte med å gi de kolleger som går med tanker om å prøve noe annet innen arbeidslivet, eller som ønsker å gå av med pensjon, en bedre mulighet for til å gjøre det, sier Karsten Breum, konserndirektør i Danske Bank med ansvar for HR, til EkstraBladet.

– Begrenset omfang i Norge



I Norge har Danske Bank sitt forretningskontor i Trondheim, men har i tillegg til sammen 31 kontorer i flere norske byer.

1.000 medarbeidere er tilknyttet Danske Bank i Norge. Det er uvisst om disse vil berørt av nedbemanningen.

– For Danske Bank Norge vil dagens kunngjøring fra konsernet ha et begrenset omfang, men vi må være ærlige på at vi også skal ha færre stillinger framover enn vi har i dag. Vi håndterer prosessen for Norge i tråd med våre lokale forpliktelser som arbeidsgiver, skriver Danske Bank Norges pressesjef Øystein Schmidt i en e-post til Dagens Næringsliv.

Danske Bank-konsernet består av Danske Bank, Realkredit Danmark og Danica Pensjon.

Saken oppdateres