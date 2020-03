Coronautbruddet påvirker hele Norge og verdenssamfunnet. I tillegg til helseakspektet ved utbruddet, opplever mange småbedrifter, frilansere og selvstendig næringsdrivende at de plutselig står på bar bakke.

Flere selskap foretar permitteringer. Mange arbeidstagere må holde seg hjemme. Regjeringen har lansert krisepakker og varsler samtidig flere. Oljeprisen er den laveste på 17 år.

Forrige uke reduserte Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. I kjølvannet har flere banker senket renten og gitt avdragsfrihet. Esperter tror renten kan bli ytterligere satt ned i tiden som kommer.

Kan gi flere bedre økonomi



Sjefsøkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic.

Disse grepene gjør at flere nordmenn faktisk vil kunne komme økonomisk sterkere ut av coronakrisen, tror sjefsøkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic.

– Dersom du ikke mister jobben og bor i en husholdning som ikke kommer til å oppleve inntektstap på grunn av denne krisen, vil du komme bedre ut av situasjonen enn før og kan øke konsum og investeringer, sier Macic til ABC Nyheter.

Hun peker på at en eventuell nullrente vil redusere renteutgiftene til husholdningene, såfremt boliglånsbankene følger etter Norge Bank.

– Dette vil føre til at flere klarer å holde hodet over vann, i denne utfordrende perioden med svært sterk økning i arbeidsledigheten. Videre er det mange banker som tilbyr avdragsfrihet til utsatte kunder nå, så kombinasjon av dette og lavere renteutgifter vil kunne hjelpe mange.

Ledigheten kan snu



I går presenterte NAV ferske tall som viser at arbeidsledighetsraten nå er høyest i Oslo, med 6,5 prosent, og at det er her det har steget mest den siste uka. Særlig innenfor reiseliv og transport har veksten i ledigheten vært ekstra stor den siste uken.

Sjefsøkonomen i Prognosesenteret peker imidlertid på at det kan snu raskt.

– Dette er kortsiktige effekter av corona som kan snu relativt fort dersom spredningen skulle bremse betydelig.