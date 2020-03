Verdens aksjemarkeder har fått en runde juling av coronafrykten. Hvordan bør de som sparer i aksjefond tenke nå?

– Det kjedelige svaret blir at det er viktig å beholde roen, og tenke at dette er en del av gamet med å spare i risikable aktiva som aksjer, sier seniorstrateg Espen R. Werenskjold til ABC Nyheter. Han har langsiktige investeringer og porteføljetankegang som fagområder.

Virusdrevet nedgang i både USA tirsdag og i Asia onsdag er bakteppet for det kraftige fallet som fortsatte på Oslo Børs torsdag morgen, melder NTB. Onsdag kveld holdt Folkehelseinstituttet en pressekonferanse der det ble kjent at covid-19-viruset for første gang er påvist i Norge. Over ti personer er i karantene i Norge etter mistanke om smitte, viser en gjennomgang fra ABC Nyheter.

– Skaper stor usikkerhet



– Hendelser som coronaviruset skaper stor usikkerhet i markedet, men har man et langsiktig perspektiv på sin sparing er det viktig å holde fast ved det. Hvis man sparer kortsiktig og er i andre markeder enn bare aksjer er dette mye turbulens, men for de aller fleste har spareformålet lengre horisont, sier Werenskjold.

– Hvem er det som har en kortsiktig tidshorisont på aksjesparing?

– Dem som går inn i fond har stort sett et langsiktig perspektiv. Det er primært de som driver med enkeltaksjer og trading som driver kortsiktig, og de har gjerne en annen tilnærming til det å investere.

Tradisjonelt sier man at aksjer gir bedre avkastning enn andre investeringer i det lange løp. Investeringer i aksjer innebærer at man må akseptere risiko i form av større svingninger i markedet på kort sikt. Når du er langsiktig tåler du dem bedre. Lang horisont regnes som 5 år og oppover, forklarer seniorstrategen.

– Så lenge man har en god og variert portefølje opplever man sjelden veldig store tap på sikt, sier Werenskjold.

Virusfrykten dominerte på Oslo Børs også torsdag. Etter en drøy halvtimes handel hadde hovedindeksen falt 2,4 prosent, til 865,61 poeng. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Lavere priser og investering



– Kan man vinne på å kjøpe aksjer i denne situasjonen?

– Generelt lavere priser er alltid et gunstig tidspunkt å investere, men å prøve å time dette kan være risikabelt, sier Werenskjold.

Han anbefaler småsparere å investere så bredt som mulig, heller enn å sikte seg inn mot bestemte markeder.

– Da er det gjerne globale fond som gjelder. Norske småsparere har vanligvis et innslag av norske aksjer. I Nordea anbefaler vi 15 prosent norske, resten globalt. Det viktigste er å ha god spredning, sier han.

– Hvor alvorlige er svingningene man nå ser?

– Ved sykdomsutbrudd tidligere har det påvirket økonomien en kortere periode, men man skal være forsiktig med å generalisere ut fra det, sier Werenskjold i Nordea.

DNB selger unna



Konkurrenten DNB uttaler til Dagens Næringsliv torsdag at de selger unna aksjer, og satser på en betydelig mer defensiv strategi.

– Vi har gått fra overvekt til undervekt i aksjer, sier forvalter Shakeb Syed til avisen. Bankens meglere satser nå mer på obligasjoner.

Werenskjold i Nordea ønsker ikke å kommentere DNBs vurderinger.

– I Nordea er vi fortsatt positive til aksjer, men det er klart dette løpende blir vurdert, sier Werenskjold til ABC Nyheter.

Frykten for konsekvensene av det nå globale virusutbruddet førte til ny nedgang på Asias børser torsdag. I Tokyo falt Nikkei-indeksen 1,8 prosent, melder NTB.

Av de store selskapene i Norge var det Norwegian som fikk hardest medfart torsdag formiddag. Flyselskapets aksje er den tredje mest omsatte og falt hele 12,9 prosent. Den siste uka er verdien nærmest halvert, og Norwegian-aksjen omsettes nå får rett under 20 kroner, skriver NTB.

