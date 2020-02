Britta (65) svindlet til seg 159 millioner – kan være ute om tre år

Tirsdag ble Britta Nielsen (65) dømt til fengsel i seks og et halvt år for å ha underslått 117 millioner danske kroner - tilsvarende 159 millioner norske kroner – fra den danske Socialstyrelsen, tilsvarende Nav i Norge.

Nielsen hadde en betrodd stilling i Socialstyrelsen og overførte ifølge dommen minst 300 store pengebeløp til seg selv i årene 1993 til 2018.

Retten fant henne skyldig i bedrageri, dokumentfalsk og misbruk av stillingen.

Ville ha historisk straff



Aktor la ned påstand om minst åtte års fengsel for grovt bedrageri - noe som ville vært en historisk streng straff i Danmark.

Påtalemyndigheten ville ha Nielsen dømt etter paragraf 88 i den danske straffeloven, som benyttes under særdeles skjerpende omstendigheter. Hadde paragrafen blitt anvendt, kunne 65-åringen risikert tolv års fengsel.

Selv om bedrageriet var særdeles grovt, mener retten at det ikke finnes særdeles skjerpende omstendigheter i saken.

(Saken fortsetter under bildet)

nklagerne Lisbeth Jørgensen og Kia Reumert ankommer Københavns Byret. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

– Mild straff



Aktor Lisbeth Jørgensen mislyktes i å få en historisk streng dom mot Nielsen, men var likevel fornøyd med dommen.

– Det er en meget streng dom, sier Jørgensen til TV 2 Danmark. Påtalemyndigheten har 14 dager på seg til å bestemme om de vil anke dommen.



Gruppeformann i Dansk Folkeparti Peter Skaarup er ikke enig i at dommen er streng.

– Bare 6,5 år til Britta Nielsen for å ha svindlet den danske stat og de mest sårbare grupper i samfunnet for over 100 millioner kroner. Det virker umiddelbart som en mild straff , skriver han på Twitter.

Kan bli løslatt om tre år



Selv om Nielsen ble dømt til seks år og seks måneders fengsel, skriver Ekstra Bladet at den svindeldømte 65-åringen kan være på frifot igjen allerede om tre år.

Advokat Nima Nabipour forsvarer svindeltiltalte Britta Nielsen. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

Rundt årsskiftet 2023 skal Kriminalomsorgen ta stilling til om hun oppfyller kravene for å bli prøveløslatt. Da har hun sonet to tredjedeler av straffen, inkludert 15 måneder hun har sittet i varetekt i forbindelse med saken.

I spesielle tilfeller kan en innsatt løslates etter å ha fullført halve soningen, om den innsatte har gjort en særlig innsats for å avstå fra kriminalitet. Skulle det skje, vil Nielsen bli løslatt i februar 2022.

Lettet og glad



Advokat Nima Nabipur, som forsvarer 65-åringen, sier til Danmarks Radio at hans klient er fornøyd med dommen.

– Min klient er lettet og glad for at det hele er overstått, sier han

Sosialminister Astrid Krag (Socialistisk Folkeparti) mener det er betryggende at det nå har kommet dom i saken.

– Det er gjort tydelig at man ikke ustraffet kan stå bak denne formen for svindel. Til og med svindel rettet mot noen av landets svakeste borgere. Denne dommen er foreløpig et viktig punktum i en forferdelig sak, sier Krag.