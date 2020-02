Luksusfellen-Hallgeir: – Bytt bank. Spesielt om du er DNB-kunde

Saken er oppdatert etter DNB gjorde ABC Nyheter oppmerksom på at Kvalsheim har sammenlignet Danske Banks tilbud til medlemmer av Akademikerne med øvrige bankers listepriser.

Torsdag la DNB frem sine finansielle resultater for 2019 og kunne avsløre at de endte på et årsresultat på 25,7 milliarder kroner, drøye 1,4 milliarder mer enn året før.

Dette resultatet får økonom og programleder i TV3-programmet Luksusfellen Hallgeir Kvadsheim til å reagere.

– Bankene er flinke til å være opptatt av hvordan vi kan spare mer, men det er veldig mye fokus på at vi bør droppe kaffe latten og ta med matpakka på jobb. Jeg har et bedre tips, og det er å bytte bank – spesielt hvis du er DNB-kunde , sier han til NRK.

Adferdsøkonom i Spiff, Hallgeir Kvadsheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kundene for lojale

Han mener at nordmenn er alt for lojale mot bankene. Han er kritisk til at DNB tjente 6,52 prosent mer på renter i fjor enn året før. For fjerde kvartal var renteinntektene 10,3 milliarder kroner.

Kvalsheim sier til NRK at banken tilbyr nå boliglån med en rente på 3,15 prosent. Økonomen henviser til Forbrukerrådets tjeneste finansportalen.no der banker tilbyr renter fra 2,6 til 3 prosent.

– Er du for eksempel en av 200.000 medlemmer i Akademikerne, så er det mulig å låne penger via Danske Bank til 2,62 prosent. Hvis du har et boliglån på tre millioner og flytter det fra DNB, så sparer du nesten 16.000 kroner i året bare på det. Det er vesentlig mer enn å ta med matpakken av og til på jobb, sier han til nrk.no.

* DNB påpeker overfor ABC Nyheter at det blir feil å sammenligne prisene Danske Bank gir medlemmene av Akademikerne med DNBs ordinære listepriser. Danske Bank har en listepris på 3,10 prosent. DNB opplyser at de har en flytende rente fra 2,89 prosent (for Grønt Boliglån).

DNB kjenner seg ikke igjen i kritikken

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten er uenig med Kvalsheims analyse. Hun mener DNB er konkurransedyktige på lån og innskudd.

– Vi har akkurat satt ned prisene våre på fastrentelån for fem og ti år. I de konkurrentoversiktene som jeg følger, så ligger vi på tredjeplass på fastrentelån med fem års bindingstid. I tillegg er vi meget konkurransedyktige både på tre år og ti år, sier hun til NRK og legger til:



– Så da vet jeg ikke hvilke barometre han har sett på.

Hun påpeker også at DNB betaler 50 prosent tilbake i utbytte. Den norske stat eier 34 prosent av DNB, slik at deler av utbyttet går tilbake til det norske samfunnet.