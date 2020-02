I et intervju med E24 sier Kvadsheim at investorene viser manglende etiske og økonomiske vurderinger.

– De lever i en helt annen verden, og gir etter min mening blaffen i etikken når de investerer i forbrukslånsbanker. De bør tenke seg nøye om, sier Kvadsheim til E24.

Historisk høy gjeldsgrad

Finanstilsynet har slått hardt ned mot bransjen med strengere reguleringer. Selv etter dette nådde nordmenns gjeldsbelastning i desember et historisk høyt nivå.

Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for den finansielle stabiliteten i Norge, advarte Finanstilsynet i rapporten «Finansielt utsyn», som ble lagt fram i desember.

I kjølvannet av forbrukslånene finnes det skjebner der enkeltmenneskers økonomi ligger igjen i ruiner. Kvadsheim tror mange investorer har undervurdert hvor skruppelløse flere av forbrukslån-aktørene har opptrådt.

– Mange av disse investorene har nok aldri opplevd at noen av sine nærmeste har fått betalingsproblemer og blitt forfulgt av disse bankene.

– I tillegg har forbrukslån-banker hatt mangelfulle kredittvurderinger, som man som investor bør passe på, også selv om man kun har økonomiske hensyn. Bankene har vært for ukritiske i sine utlån, noe Finanstilsynet også har påpekt, og dette begynner nå å vise seg i tapstallene. Det burde flere av disse investorene stilt spørsmål ved tidligere, sier Kvadsheim videre til e24.

Investor: Feilslått kritikk

Per G. Braathen, som gjennom sitt selskap Braganza har en eierandel på 17,2 prosent i forbrukslånbanken Brabank, mener kritikken er feilslått. Han mener den heller bør rettes mot myndighetene som brukte for langt tid på å få på plass et gjeldsregister.

Han sier til avisen at han tror dette vil føre til bedre vilkår i bransjen.

