Megleren mener dette er langt fra oppussingsobjekt.

På søken etter feriebolig i fjellheimen, sier du? Kanskje også på Geilo? Look no further friend. Midt i hotellkomplekset til Dr. Holms er The leilighet lagt for salg, og eiendomsmegleren er meget optimistisk. Boligprisindekser til tross.

– Den er ikonisk, sier Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1 når ABC Nyheter ringer. Kanskje øynet han en potensiell kjøper, men en skarve journalistlønn strekker knapt lenger enn et enkeltrom.

Norges rikeste

Ikonisk er selgeren også. Skipsreder John Fredriksen. Norges rikeste, og kanskje sterkeste, mann. Med et sånn pass stort hus i London (les: slott) med ganske ålreit beliggenhet. Skipsrederen har også flere andre adresser, men den på Geilo er altså lagt ut for salg.

– Den har ikke vært så mye i bruk de siste årene, forklarer Haatuft: – Så vi legger oss i selene for å finnen en ny, hyggelig kjøper til den.

Leiligheten var en gang to, men fant sammen og ble en. Megleren er ganske sikker på at det er den største av alle leilighetene. Ganske sikker. Men den ligger midt i hotellet - ikke i de nyeste fløyene, men i den som ble bygget på 90-tallet.

«Leiligheten» er på 271 kvadratmeter. Foto: Privat

Veksten i eiendomsmarkedet er ikke som det har vært. Nedgang og usikkerhet preger. Noen prospekt blir liggende ute i månedsvis. Eiendommer som for noen år siden ville blitt røsket vekk som et silkeskjerf på black friday. Fredriksen forsøkte ifølge Dagens Næringsliv å selge leiligheten for et par år siden, men da gikk det ikke som han ville.

Likevel er megler Haatuft veldig optimistisk - noe som i og for seg også er jobben hans. Tenker du; vel 25 millioner for nesten 300 kvadrat på Geilo er jo ikke galt, så ... vel, da får du kaste deg rundt.

– Dette er et spesielt objekt. Jeg har allerede snakket med noen som vil se på den, og som definitivt er i posisjon til å kjøpe den.



I ferieleiligheten finner du intet mindre enn fire soverom. Foto: Privat

Frie kjøpere

Og så er det kanskje ikke kjøpere som først må fylle ut lånesøknaden til banken som stiller seg i visningskø. Og de bruker neppe 30 minutter på visningen heller. Nei, Haatuft anslår at kjøperen er litt mindre uavhengig av renter og lånevilkår enn de fleste andre av oss.

– Det viktige er at finner kjøpere som vil ha den.

– Er den innflyttingsklar eller er det enkelte ting som må pusses opp, slik det ofte er?

– Jeg håper ikke det er noen som er gærne og gjør noe med den, men at de beholder den som er.

Hva tenker du? Trenger leiligheten bare et strøk maling, eller er det bare å flytte inn?

Se flere bilder i bildekarusellen: