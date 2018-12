Åtte millioner hus står tomme i Japan - nå vil myndighetene gi dem vekk

Overtro og aldrende befolkning gjør at mange millioner hus står tomme i Japan. Nå vil myndighetene i landet gi vekk boliger eller selge til sterkt redusert pris.

Synes du boligprisene i Norge har gått over stokk og stein, eller drømmer du om et liv i utlandet? Kanskje er løsningen å flytte til Japan.

For å unngå at gamle hus forfaller og blir stående tomme har japanske myndigheter nemlig lansert et prosjekt for å gi fraflyttede boliger vekk gratis - eller selge dem til sterkt redusert pris.

Ifølge en rapport fra 2013 har Japan hele åtte millioner boliger som mangler beboere, skriver Business Insider.

Mange av boligene har blitt forlatt på grunn av naturkatastrofer eller fordi beboerne har blitt så gamle at de enten har avgått med døden eller har flyttet.

Men der det i Norge er nokså vanlig at yngre generasjoner overtar eldre bolighus når de tenker på å stifte familie, er utfordringen i Japan at mange etablerer seg senere. I tillegg kan gammel overtro gjøre det vanskeligere å omsette enkelte eldre boliger på markedet, ettersom selvmord, drap eller «ensom død» gjerne er forbundet med ulykker og negative energier.

Ifølge Business Insider vil japanske myndigheter også kunne tilby økonomisk støtte til eiere som må renovere boliger på grunn av slitasje og forfall.

Selv om åtte millioner tomme boliger høres absurd høyt ut, regner den japanske tenketanken Nomura Research Institute (NRI) at antallet vil stige ytterligere i årene som kommer. I 2033, altså om 15 år, anslår de at hele 21,7 millioner boliger vil stå tomme i Japan.

