– Vi forsvinner fra kjøpesentrene, men kan fort dukke opp som Lars Monsen Stores andre steder, som for eksempel fjellhotell, lodger og lignende, sier daglig leder Chris Løvold, skriver Avisa Nordland.

I dag selges alt fra turmat til bekledning og utstyr fra Lars Monsen i blant annet Bodø, Alta, Tromsø, Sandvika, Stavanger og Bergen.

– 2020 var et veldig spesielt år som også rammet oss

Lars Monsen AS ble etablert i 2016 og har hovedkontor i Bodø. De første årene var en knallsuksess med en omsetningsvekst på 50 prosent. Deretter har underskuddene vokst år for år.

På det meste hadde bedriften 40 ansatte. I tillegg til lønnskostnader var det løpende utgifter til husleie, inventar, markedsføring og transport under pandemien.

– 2020 var et veldig spesielt år som også rammet oss, selv om det har vært positivt at folk har vært mer ute på tur, uttalte daglig leder Chris Løvold til Kapital.

– Det var jaggu på tide å åpne i Trondheim

I november 2020 inngikk Lars Monsen Gear AS og Elements Production et formelt samarbeid. De første produktene kom på markedet høsten 2021, og «Lars Monsen-faktoren» ble ansett å ha et stort potensial.

Trondheim var en av byene hvor Monsen satset stort. Nå forsvinner utsalget fra kjøpesenteret Sirkus Shopping på Strindheim i Trondheim.

– Trøndelag har alltid vært en region hvor folk kommer på mine greier. Det har jeg merket på foredragene mine i alle år. Det var jaggu på tide å åpne i Trondheim, sa Lars Monsen da han åpnet butikken i november 2020, skriver Nidaros.

Varsler full gass via Outlet



Nå varsler selskapet at de fra og med 1. mars vil fortsette sin distribusjon gjennom Sport Outlet.

– Produktutviklingen har gått langt raskere enn avtalefestet, noe som har ført til at langsiktige og strategiske valg må tas, sier Løvold, som lover å gi full gass via Outlet-modellen.