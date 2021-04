Petter Stordalen har gått på store tap under pandemien. Han eier hotellkonsernet Nordic Choice og har investert stort i Hurtigruten og Ving. Siden reiselivet har ligget med brukket rygg har tapene vært store, i milliardklassen, for Stordalen.

Dermed er det kanskje ikke så rart at han fredag gikk ut på Twitter med en oppfordring til at Norge også innfører vaksine-pass for fullvaksinerte, i et håp om å redde deler av sommeren.

«EU-landene er nå enige om å lansere vaksinepass, slik at fullvaksinerte innbyggere i EU-land kan reise i sommer. Det er fantastiske nyheter for våre venner i hele Norden og Europa. Og fantastiske nyheter for reiselivet og ansatte som kan komme tilbake på jobb. En sommer med åpne grenser.», skriver Stordalen.

Han avslutter innlegget med en bønn til regjeringen:

«Tenk hvilken betydning det vil ha for Norge om vi tilslutter oss dette. Norge kan og bør bli med», skriver han.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at regjeringen jobber med utviklingen av vaksinesertifikat sammen med EU.

FHI positive, men avventende

Camilla Stoltenberg regner med at FHI sammen med Helsedirektoratet snart får i oppdrag å utrede bruk av vaksinepass. Foto: Berit Roald / NTB

Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere i april sagt at de er åpne for vaksinesertifikater.

– Vi har ikke gjort noen endelig utredning av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikater, uttalte Stoltenberg til NRK.

I første omgang mener FHI at Norge bør innføre digitale vaksinasjonskort, men disse vil ikke kunne gi fordeler for vaksinerte, ut over at det vil være lettere for helsepersonell å få vite vaksinasjonsstatusen.

– Prinsippet om frivillig vaksinasjon har i mange tiår vist seg nyttig her i landet. Krav om vaksinasjon for å kunne delta i samfunnet som andre borgere, vil legge et sterkt press på de uvaksinerte slik at frivilligheten kommer under press, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til TV 2.

Oslo-Raymond positiv

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen har vært åpen for vaksinepass, men da med utgangspunkt i innad i Norge.

– Skal vaksinen gi deg noen individuelle rettigheter som muligheten til å trene eller benytte deg av kulturtilbud? Eller må vi vente til alle i risikosonen og en viss andel av befolkningen er vaksinert? Dette er vanskelige spørsmål, men jeg mener uansett at det å bli vaksinert må bety noe, sier Johansen til Dagsavisen.

Både Virke og YS har tatt til orde for innenriks vaksinepass.

EUs vaksinepass er ventet innført i Europa fra slutten av juni.