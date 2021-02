Flysmart24 melder at Norwegian planlegger i første omgang å kvitte seg med 14 av selskapets Boeing 737 Max-fly. Et irsk selskap har ifølge nettsiden fått i oppdrag å selge flyene. Det er en del av selskapets større rekonstruksjon der den samlede flyflåten skal reduseres fra 140 til 50-60 fly.

Fatale ulykker

I dag har Norwegian 18 Max-fly, som alle har stått strandet på bakken i nesten to år, etter de to fatale flyulykkene med flytypen i 2018 og 2019. I oktober 2018 styrtet en av Lion Airs Max-fly kort tid etter avgang i Indonesia, mens i mars 2019 opplevde Ethiopian Airlines samme ulykkesforløp med samme flytype.

Til sammen omkom over 300 mennesker i de to flyulykkene og det ble raskt innført et verdensomspennende flyforbud for flytypen. Siden da har amerikanske Boeing blitt rammet av en rekke skandaler og avsløringer om dårlige rutiner for flyproduksjonen og flere toppledere måtte ta sin hatt og gå.

Et titalls Boeing 737 MAX-8-fly står parkert ved Grant County International Airport i Moses Lake, Washington. Foto: Lindsey Wasson/Reuters

Holder seg til 737-800

Max-flytypen ble nylig godkjent av den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA, slik at den igjen kan flys på kontinentet, men den blir trolig altså ikke å se igjen i Norwegians farger.

Selskapet har i dag en større flåte på Boeing 737-800-modeller i tillegg til sine Dreamliner-langdistansefly. Også Dreamliner-flyene vil forsvinne, da Norwegian ikke lengre vil satse på langdistanse.

– Jeg tror rett og slett at Nye Norwegian kutter kostnadene til beinet og da blir det mest optimalt med en Boeing 737-800 flåte i fase én av gjenoppbyggingen av selskapet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir til flysmart24.no.

Krever 1 milliard fra Boeing

For igjen å kunne fly Max-flyene hadde Norwegians piloter måtte gjennomgått et nytt opplæringsprogram for flytypen, som er et krav fra EASA for at Max-flyene igjen skal kunne få fly i Europa.

Norwegian hadde også en ordre på ytterligere 97 Max-fly, men denne ordren ble kansellert da coronakrisen inntraff luftfarten. Norwegian har også en erstatningssak med Boeing i gang i amerikansk rettsvesen, der Norwegian krever 1 milliard dollar for problemene selskapet har hatt med den amerikanske flytypen.