Selskapet Norway Shop er konkurs

Det melder Dagens Næringsliv.

Butikken selger typiske turistprodukter, som troll og produkter med norske flagg, og er derfor rettet mot utenlandske turister. Coronakrisen har ført til at utenlandske turister har uteblitt, og selskapet har derfor slitt økonomisk.

– Selskapet holdt stengt i en periode og har åpnet igjen, men fortsatt er omsetningen tilnærmet lik null. Vi har gjort alt vi kan for å snu inntektsgrunnlaget, men det har ikke fantes noe inntektsgrunnlag, sier selskapets talsperson og tidligere styreleder, advokat Harald Ryen, til DN.

Ryen forteller videre at selskapet har slitt økonomisk en stund, men at coronakrisen førte til at omsetningen ble «nærmest borte i løpet av natten».

I 2019 hadde selskapet et underskudd på 1,7 millioner kroner.