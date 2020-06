Denne uke ble det kjent at Elko-fabrikken på Åmot i Buskerud skal legges ned. 85 arbeidsplasser forsvinner, og produksjonen skal flyttes til Tyskland.

Elko omsatte for 3,6 milliarder kroner og hadde et samlet resultat før skatt på over 1 milliard i de fem årene før 2019, oppsummerer Dagens Næringsliv (DN) som først omtalte nedleggelsen.

– Det er leit



Det spesielle denne gangen er ikke bare den superlønnsomme driften, men også at det norske Oljefondet har investert 13,2 milliarder kroner for en 2,5 prosents eierandel i det franske moderselskapet, Schneider Electric.

– Vi har forståelse for at det er leit når arbeidsplasser forsvinner, skriver Oljefondets presseansvarlige, Line Aaltvedt, i en epost til ABC Nyheter.



Hun påpeker samtidig at det er selskapets styre som setter selskapets strategi, og at de som minoritetsaksjonær stemmer på forslag som kommer opp på generalforsamlingen. Men:

– Nedleggelsen av Elko-fabrikken på Åmot var ikke en sak vi kunne stemme på ved forrige generalforsamling 23. april 2020, sier Aaltvedt og viser til at det er offentlig tilgjengelig hvordan oljefondet stemmer. På generalforsamlingen hun viser til stemte ikke Oljefondet imot ett eneste forslag fra administrasjonen.

Oljefondet bør selge



Elko produserer stikkontakter og lysbrytere. Fabrikken deres har ligget på Åmot i femti år.

– Vi pleier ikke å blande oss inn i hvordan Oljefondet styres, men dette synes rart. Fabrikken går med store overskudd og man har utnyttet lokal arbeidskraft i femti år, så man får jo en litt dårlig smak i munnen, sier Frps stortingsrepresentant for Buskerud, Morten Wold, til ABC Nyheter.

Sammen med Senterpartiets Per Olaf Lundteigen (også Buskerud) har han innkalt Elkos ledere til et møte på Stortinget i morgen, fredag, for å be om en forklaring.

– Oljefondet har altså investert mer enn 13 milliarder kroner i moderselskapet. Og her har stortingsflertallet bestemt at de ikke skal investere i Norge, men i utenlandske selskaper, påpeker Lundteigen som fortsetter:

– Og så er altså 13 milliarder investert i et selskap som tapper Norge for arbeidsplasser. Jeg vil si at de nå burde selge seg ut fortest mulig! Dette er jo å snu alt helt på hodet.

Også Frp-representanten kommer med kritiske merknader:

– Det er ikke Oljefondets oppgave å eie konsern som legger ned arbeidsplasser i Norge, selv om fondet skal tjene penger for å sikre våre fremtidige pensjoner.

– Jeg er forbanna



Også lokalt vekker Oljefondets rolle oppsikt.

– At Oljefondet er inne på eiersida når dette skjer, er skuffende, sier Vegard Jelstad – styreleder Modum næringsråd og daglig leder for Krøderen elektro som omsetter Elko-produkter for 8-10 millioner kroner i året.

– Men samtidig: det er kanskje synd at de ikke eier mer enn 2,5 prosent av moderselskapet – da hadde dette kanskje ikke skjedd, sier Jelstad.

Han mener det er tatt en «en forferdelig beslutning», og frykter resultatet også betyr et farvel til merkevaren Elko.

– Jeg er forbanna over at vi ikke har klart å redde dette, og man nok aldri skulle solgt selskapet til Schneider. Jeg tror nå ELKO-navnet blir borte, til fordel for Schneiders produkter.

Per Olaf Lundteigen mener denne saken også bør føre til en gjennomgang av markedet for elektriske artikler. Han reagerer på den enorme fortjenesten som Elko har vært i stand til å ta ut:

– Det tas jo ut en superprofitt. Jeg har ikke sett maken, sier han.

Bare fabrikken forsvinner



Karoline Nystrøm, styreleder i Elko og administrerende direktør i Schneider Electric Norge, sa til DN tidligere denne uka at det ikke var Elko som ble lagt ned, men fabrikken.

– I dag bidrar Åmot-fabrikken med cirka halvparten av det Elko selger. Resten produseres andre steder. Produksjonsvolumet fra Åmot-fabrikken har gått gradvis nedover, og vi venter at det også vil skje fremover, sa Nystrøm.

Beslutningen kommer som en konsekvens av en utredning det siste året, og til DN sier Nystrøm at det er fremtidsperspektivet som er årsaken til at fabrikken legges ned.