Kristiansanderen har vært bosatt i London de siste 28 årene og har der forvaltet hedgefondet AKO Capital. Tangen er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

– Det å dra fra London til Norge for å lede oljefondet må føles litt som da Solskjær dro fra Molde til Manchester for å lede Manchester United. Oljefondet ligger helt på topp i finansbransjens Champions League, sa han da det ble klart at han skulle bli oljefondets nye leder.

– Jeg er en beskjeden sørlending. Jeg har vært interessert i finans siden jeg var liten gutt og gikk med aviser og solgte blomster på restauranter – og kjøpte aksjer for pengene, sa han under sin presentasjon på en pressekonferanse 26. mars.

Luksustur til USA

I helgen kom det frem i VG at Tangen hadde spandert en luksustur med seminar i Pennsylvania for en rekke samfunnstopper i november i fjor. Turen inkluderte privatfly fra Europa, tre netter på Hilton-hotell og et privat show med artisten Sting.

– Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv, det var usedvanlig raust av Tangen, sa styregrossist og kunstsamler Knut Brundtland (58) om turen til VG.

Blant gjestene var avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen innrømmet tirsdag å ha gjort dårlige og mangelfulle vurderinger da han takket ja til invitasjonen.

Representantskapet i Norges Bank har kalt inn til ekstraordinært møte for å vurdere gransking av ansettelsen av Tangen.

Tangen har siden sagt at turen var planlagt flere år i forveien.

– Hvis jeg skal ha tenkt som folk tror jeg har tenkt, så måtte jeg ha vært synsk, og det er jeg tross alt ikke. Invitasjonene til dette seminaret gikk ut 18 måneder i forveien, og Slyngstad trakk seg en måned før seminaret, sier Nicolai Tangen til TV 2.

Ga kunstsamling til hjembyen

Dette er ikke første gang Tangens generøsitet skaper problemer for mottakerne. I 2015 bestemte han seg for å gi sin private samling med moderne norsk kunst i gave til hjemkommunen Kristiansand og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). Ifølge Fædrelandsvennen består samlingen av over 2700 verk og har en verdi på minst 200 millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne gi noe fint tilbake til hjembyen min som er jeg så glad i, sa finansmannen den gang til NRK Sørlandet.

– Det løfter oss opp i eliteserien for billedkunst, sa daværende Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn (H).

«Kunstsiloen»

Det var bare én hake. Forutsetningen for gaven var at den skulle stilles ut i den vernede tidligere kornsiloen, som står like ved konserthuset Kilden i Kristiansand. Det skapte en langtrekkende skitten politisk debatt om det som etterhvert ble kjent som «kunstsiloen».

– Jeg mener det er utrolig frekt å kalle dette en gave, sa lokal Ap-politiker Randi Øverland til Aftenpostens A-magasin i 2018.

Hun pekte da på tre aspekter ved gaven hun mente var problematiske.

Tangen forutsetter at andre tar mesteparten av regningen for ombyggingen. Han har bidratt med 30 millioner pluss noen penger til drift.

Kunsten gis ikke rett til SKMU. Kunstverkene skjenkes til en stiftelse, mens museet får evigvarende disposisjonsrett.

Tangen krevde at en del av kunsten hans til en hvert tid skal stilles ut i museet, og han har fått to plasser i museumsstyret.

Debatten i Kristiansand bar preg av beskyldninger om inhabilitet og vennskap mellom politikere og kulturtopper og varte over flere år.

Debatten fikk mye drahjelp av facebooksiden Sørlandsnyhetene, som på det meste hadde over 20.000 følgere og ble anklaget for å spre rykter og publisere falske innlegg. Netthandel-gründer Einar Øgrey Brandsdal var sentral i opprettelsen av siden og ifølge Fædrelandsvennen administrerte og finansierte han den.

Den største hemskoen var at å bygge om siloen til en kunsthall ville koste opp mot 600 millioner kroner og at den ville trenge 150.000 besøkende årlig for å gå i pluss.

Kaos for kommunen

Kunstsiloen skulle betales som et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, stiftelsen Cultiva og Kristiansand kommune, men det var kommunen som betalte den høyeste prisen - med det komplette kaos under kommunevalget 2019.

Det historiske valget endte med at Høyre mistet ordfører-klubben og at partiet Demokratene fikk 13,4 prosent oppslutning, med lovnad om at det ikke skulle brukes penger på siloen. Kaoset ble komplett da fire av demokratenes ti representanter brøt med partiet og støttet Arbeiderpartiets bystyrekonstellasjon. Jan Oddvar Skisland ble dermed byens første Arbeiderparti-ordfører siden 1947.

Kunstsiloen er fortsatt forventet å stå ferdig til åpning i 2021.