Wallenberg kommer med sine bekymringer til Financial Times. Han frykter at de strenge tiltakene for sosial isolasjon og nedstengning fører til en arbeidsledighet på 20-30 prosent og at økonomien da vil krympe med like store prosenttall.

– Det kommer ikke til å skje noen verdiskapning. Det vil bli sosial uro, vold og sosioøkonomiske konsekvenser, dramatisk arbeidsløshet. Befolkningen kommer til å lide, frykter Wallenberg.

Den svenske industrimogulen Jacob Wallenberg ønsker en større debatt om de økonomiske konsekvensene av nedstengningen av land. Foto: Eric Piermont / AFP

– Livredd for konsekvensene

Han ber derfor om en større debatt fra myndighetene i flere land om konsekvensene av nedstengningen man ser i store deler av verden.

– Jeg er livredd for konsekvensene for samfunnet. Jeg ønsker å sette det hele i perspektiv, hva mer kan vi gjøre? Akkurat nå går vi bare én vei, sier han til avisen.

Han tar derfor til orde for å beskytte de eldre i langt større omfang enn tidligere, som for eksempel obligatorisk karantene.

Wallenberg er styreleder i investeringsselskapet Investor AB, en av de mektigste selskapene i Sverige og Skandinavia med eierinteresser i blant annet Ericsson, Electrolux, Saab, Husqvarna og ABB.

Stockholm: – Stormen er her

Intervjuet ble publisert samme dag som det ble kjent at 18 personer hadde dødd av covid-19 i Stockholm det siste døgnet. Landet har ikke innført like strenge restriksjoner som store deler av resten av Europa.

– Stormen er her. Vi vet ikke hvor sterk den kommer til å bli, men vi er midt oppe i den, sa Björn Eriksson, som er helsedirektør i region Stockholm på en pressekonferanse onsdag.

Ifølge Politikken ønsker også danske økonomer og politikere større innsikt i de økonomiske konsekvensene av å stenge ned landet.

– Det vil være naturlig at regjeringen snart legger fram en plan for hvordan nedstengningen av samfunnet på et tidspunkt skal rulles tilbake på en måte der hensynet til danskenes helse og aktivitet i samfunnet går hånd i hånd, sier Sophie Løhde i Venstre til Politiken.

Norsk næringsliv: Krisepakkene hjelper ikke

Også norsk næringsliv har etterlyst større tiltak og en undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges (små og mellomstore bedrifter) medlemsbedrifter denne uken viser at halvparten av SMBs medlemsbedrifter mener de økonomiske krisetiltakene som har blitt vedtatt til nå, ikke har bidratt positivt for deres bedrift.

– Dette er svært urovekkende tall som viser at det fortsatt er stor bekymring i selve ryggraden av norsk næringsliv. For at den ikke skal brekke, må ytterligere tiltak på plass så fort som mulig, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge til NTB.